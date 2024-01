"Mobilisierung" wird in der Ukraine zum Wort des Jahres 2023

Ein ukrainisches Online-Wörterbuch hat das Wort des Jahres 2023 in der Ukraine gewählt. Es ist das Wort "Mobilisierung". Es überholte im letzten Moment das Wort "Gegenoffensive" in Bezug auf seine Popularität unter ukrainischen Nutzern.

Quelle: Gettyimages.ru © Oleksander Bontei

Das interaktive ukrainische Online-Wörterbuch "Myslowo" (frei übersetzt "Wir sind das Wort"), das Informationen von populären ukrainischen Nutzern über Wörter und Ausdrücke sammelt, hat "Mobilisierung" zum Wort des Jahres 2023 ernannt. Vertreter des Wörterbuchs erklärten, dass dieser Begriff erst im letzten Moment auftauchte – vor dem Hintergrund der Diskussion in der Werchowna Rada über einen Gesetzentwurf, der die Erweiterung der Gründe für die Einberufung zur Armee vorsieht. Der Begriff "Mobilisierung" verdrängte den Begriff "Gegenoffensive" von der ersten Position. Wie die Autoren der Studie anmerken, wurde der Begriff in den Medien viel diskutiert, aber für die Ukrainer brachte er mehr Enttäuschung als sichtbare Ergebnisse. Meinung 2023: Die Schmerzen der Geburt Zu den weiteren Wörtern und Ausdrücken des Jahres in der Ukraine gehören "Wehrdienstverweigerer", "Stellungskrieg", "Drohne" und "Sommer auf der Krim". Myslowo gibt es seit 2012. Die Hauptkriterien für die Wahl zum Wort des Jahres sind die Popularität und die gesellschaftliche Bedeutung von Begriffen und Ausdrücken. Gleichzeitig waren in verschiedenen Jahren auch obszöne Ausdrücke unter den Anwärtern. In Russland kürte das Puschkin-Institut das "neuronale Netzwerk" zum wichtigsten Wort des Jahres 2023 in der russischen Sprache. Darüber hinaus waren Wörter beliebt, die mit dem neuronalen Netz zusammenhängen, ebenso wie der Begriff "Rückkehrer", der denjenigen gewidmet ist, die beschlossen haben, aus der Emigration ins Land zurückzukehren. Mehr zum Thema – Orbán setzt Ziele für 2024: "Brüssel die Augen öffnen"

