"Verharmlosung von Nazi-Verbrechen": Hausdurchsuchung bei Rudolph Bauer

Dem erimitierten Professor Rudolpf Bauer wurde vorgeworfen, "in besonders verachtenswerter Weise" den Nationalsozialismus verharmlost zu haben. Angesichts dieses Vorwurfs wurde bei dem 84-Jährigen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Der NGfP-Vorstand erklärt, Bauer sei ein Anti-Faschist der ersten Stunde und fordert eine Entschuldigung.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO / dts Nachrichtenagentur

In der vergangenen Woche wurde bei dem emeritierten Professor für Sozialwissenschaften Dr. Rudolph Bauer eine polizeiliche Hausdurchsuchung mit teils bewaffneten und mit Schutzmasken ausgestattete Polizisten durchgeführt. Er habe "in besonders verachtenswerter Weise" Handlungen in der Nazizeit verharmlost, hieß es in dem Gerichtsbeschluss: "Durch die faktische Gleichsetzung von demokratisch legitimierten Maßnahmen mit dem menschenverachtenden Vorgehen im Nationalsozialismus hat er in besonders verachtenswerter Weise die unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlungen verharmlost." "Der Schein trügt" – Jurist bewertet den Freispruch des Friedensaktivisten Heinrich Bücker Bauers Vergehen bestehe darin, vor der "Gefahr der Faschisierung der Gesellschaft zu warnen", schrieb der Vorstand der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) in seiner Pressemitteilung vom Mittwoch. Man wolle dem 84-jährigen Sozialwissenschaftler und Künstler mit der Formel "Verharmlosung des Nationalsozialismus" einen Straftatbestand anlasten. Der Vorwurf sei an Unsachlichkeit und Unverschämtheit kaum zu überbieten. Häufig würde man mit so einem Vorwurf in Wirklichkeit die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit überdecken. Bauer sei ein Antifaschist der ersten Stunde – "lange bevor der Antifaschismus Staatsraison wurde" – verteidigte die NGfP den Freund und Kollegen. Es grenze an die Fantasie eines Unberechenbaren, ausgerechnet ihm zu unterstellen, er habe die unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlungen verharmlost. Tatsächlich sei dokumentiert, dass der Hochschullehrer während seiner Lehrtätigkeit den Studenten eine antifaschistische Haltung vermittelt habe: "Als Professor hat er Generationen von Studenten antifaschistische Haltung gelehrt und vorgelebt. Dokumentiert ist diese vorbildliche Arbeit in unzähligen Veröffentlichungen in renommierten wissenschaftlichen Verlagen." Meinung § 140 StGB oder: Wie die deutsche Justiz zum Repressionsapparat verkommen konnte Die politisch Verantwortlichen zeigten mit ihrem Vorwurf gegen Bauer nur, welches Verständnis von Antifaschismus sie zugrunde legten. Sie wollten sich gar nicht am Maßstab des antifaschistischen "Nie wieder!" orientieren. Ihnen gehe es stattdessen darum, ihr eigenes politisches Handeln gegen Kritik zu immunisieren. Damit würden sie faschistisches Gedankengut und faschistische Einstellungen befördern. Die Neue Gesellschaft für Psychologie wende sich entschieden "gegen die Diffamierung und Verfolgung kritischer Wissenschaftler", die sich unbeirrt gegen diese Entwicklung stellen. Die NGfP forderte eine Entschuldigung von den Verantwortlichen für das Vorgehen gegen Prof. Bauer: "Wir fordern deshalb die Verantwortlichen auf, Professor Rudolph Bauer vollumfänglich zu rehabilitieren und sich zu entschuldigen." Mehr zum Thema - Karin Kneissl: Die Aktuelle Politjustiz und ihre Ursachen

