Thüringer Innenminister fordert null Promille beim Autofahren

Nach dem schweren Unfall auf der B 247 am vergangenen Wochenende soll der Alkoholkonsum für Autofahrer komplett verboten werden, fordert Thüringens Innenminister Georg Maier in einem Interview. Dieser Forderung schloss sich der FDP-Bundestagsabgeordnete Gerald Ullrich an.

Quelle: www.globallookpress.com © Tim Oelbermann / IMAGO

Thüringens Innenminister Georg Maier fordert ein komplettes Alkoholverbot am Steuer. In einem Interview mit der Thüringer Allgemeinen sprach er sich für eine 0,0-Promille-Grenze aus. "Magic Mushrooms" – Psychedelische Pilze können gegen Alkoholismus helfen Am Samstag ereignete sich im Unstrut-Hainich-Kreis ein schwerer Verkehrsunfall mit sieben Toten. Laut einem MDR-Bericht vom Dienstag ist noch nicht geklärt, ob der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Es bestehe allerdings der Verdacht, "dass er erheblich alkoholisiert das Fahrzeug gesteuert" habe. Angesichts des schweren Unfalls forderte der Innenminister strengere Regeln in Bezug auf Alkoholkonsum am Steuer. Maier erklärte: "Alkohol ist immer wieder die Ursache für besonders schwere Unfälle. Ich spreche mich deshalb für eine Absenkung der Promillegrenze auf 0,0 aus." Dieser Forderung stimmte zeitnah auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Gerald Ullrich aus Südthüringen zu. Dabei erinnerte er an die Regeln in der früheren DDR: "Die 0,0-Promille-Grenze, die wir im Osten bis 1992 hatten, fand ich richtig und hätte aus meiner Sicht beibehalten werden können. Alkohol und Autofahren passen nicht zusammen." Der schwere Verkehrsunfall geschah am Samstagabend auf der B 247 bei Bad Langensalza. Neben den sieben Todesopfern gab es drei Personen, die schwer verletzt wurden, darunter auch der Unfallverursacher. Bis zum Mittwoch erwartet die Polizei die Ergebnisse über den mutmaßlichen Alkoholkonsum des Unfallfahrers, der laut MDR seit 16 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr hatte. Mehr zum Thema – Geplantes Polizeigesetz in Brandenburg sieht umfassende Überwachung von Autofahrern vor

