Flop: Geschlechtsneutrale Barbie-Puppe kommt in Deutschland wieder aus dem Handel

Sie kam 2019 auf den Markt und hier jetzt schon wieder aus dem Handel: In Deutschland hat der US-Spielzeugkonzern nicht sehr viele seiner geschlechtsneutralen Barbie-Puppen verkauft. Die Erklärung hat laut einem Unternehmenssprecher auch mit der Gesellschaft zu tun.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/ / Global LookPress

Vor über 60 Jahren startete die Blondinen-Puppe mit den realitätsfernen Maßen aus den USA ihren internationalen Siegeszug samt allerhand kostspieligem Zubehör und zunehmend in verschiedenen Farben und Formen, um keine Verkaufsnische oder politische Korrektheit zu verpassen. Doch offenbar lief die geplante Expansion mit Puppen im vermeintlichen Trend der Zeit nicht wie erwünscht: Mit der genderneutralen Version landete das Unternehmen hierzulande offenbar einen Flop. Im September 2019 hatte Mattel "Creatable World" bekanntgegeben, wobei ein Spielzeug einhundert mögliche Erscheinungsbilder bieten solle: "Die individuell gestaltbaren Puppen ermöglichen Kindern grenzenlosen Spielspaß und laden sie dazu ein, ihre ganz eigenen Charaktere zu kreieren. Ob langes oder kurzes Haar, Rock oder Hose oder vielleicht auch einfach beides zusammen." Mattel produziert Barbie als Impfstoffentwicklerin Die Hersteller haben sich zusammen mit Experten von Ärzten über Eltern beraten, um den Schritt zu ermöglichen, der laut Kim Culmone, Senior Vice President Mattel Fashion Doll Design einen Trend reflektieren und fördern sollte: "Spielzeug war und ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. In unserer heutigen Zeit ist Inklusion eine der wichtigsten Herausforderungen für ein stärkeres Miteinander und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wir fanden, es ist an der Zeit, eine Puppenlinie ganz ohne geschlechtliche Rollenvorgaben zu entwerfen, die diesen positiven Gesellschaftstrend widerspiegelt und fördert." Jedoch hat der Spielzeugkonzern in Deutschland nur wenige der geschlechtsneutralen Barbie-Puppen verkauft und nimmt sie nun aus dem Handel. Laut Mattel-Deutschlandchef Sebastian Trischler hänge dieser Misserfolg auch damit zusammen, dass das Unternehmen der Gesellschaft voraus sei: "Und da mussten wir in diesem Fall feststellen, dass die deutsche Gesellschaft noch nicht bereit war – die Puppe wurde nicht gut verkauft und wird im Handel auch nicht mehr angeboten", zitiert ihn die Berliner Zeitung. Mehr zum Thema – Ganz und gar kein Barbie-Girl: Mexiko verbietet Verkauf von Puppen in Gestalt Frida Kahlos

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.