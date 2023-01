"Nein zur Ukrainisierung Polens" – Patriotisch gesinnte Lehrerin muss sich rechtfertigen

In Polen kam es zu einer Demonstration zur Unterstützung einer patriotisch gesinnten Lehrerin. Ukrainische Schüler hatten eine Klage gegen die polnische Lehrerin eingereicht, die sich gegen eine Ukrainisierung des Landes wendet.

Quelle: Legion-media.ru © Zoonar

Ukrainische Schüler reichten in Polen eine Klage gegen eine Lehrerin ein, weil sie sich an einer Aktion gegen die Ukrainisierung des Landes beteiligt hatte. Dies berichtet die lokale Zeitung Kresy. Мałgorzata Cisło, Mathelehrerin am Regionalen Zentrum für Berufliche Ausbildung in Nisko, nahm im Oktober an einer Kundgebung unter dem Motto "Nein zur Ukrainisierung Polens" teil. Wegen "dieser verdammten Maultaschen" – Polin setzt ukrainische Geflüchtete vor die Tür Dies empörte die Schüler aus der Ukraine so sehr, dass sie Beschwerde gegen die Lehrerin einreichten. Daraufhin leitete der Direktor des Zentrums den Fall an die Disziplinarkommission des Bildungsministeriums weiter. Cisło musste sich daraufhin vor einem Vertreter der Kommission rechtfertigen. In diesem Zusammenhang wurde an diesem Montag in der polnischen Stadt Tarnobrzeg eine Demonstration zur Verteidigung der Lehrerin abgehalten, an der auch der Abgeordnete Grzegorz Braun von den Parteien "Konfederacja" und "Konfederacja Korony Polskiej" teilnahm, der die Aktion im Oktober organisiert hatte. Der Politiker sprach bei der Demonstration für die Lehrerin: "Wie sich herausgestellt hat, kann die Sorge um die Sicherheit, einschließlich der Sicherheit der polnischen Identität in Unterkarpatien, zu bedauerlichen Konsequenzen für die Lehrkraft führen." Bei der Protestaktion wiesen die Organisatoren überdies darauf hin, dass den Ukrainern die "politischen Ansichten und der Patriotismus" der Lehrerin nicht gefallen hätten, obwohl sie ihre Position außerhalb der Schule zum Ausdruck gebracht habe: "Den ukrainischen Schülern gefiel das Flugblatt nicht, insbesondere die Informationen über Bandera und Schuchewitsch, die als Verbrecher bezeichnet wurden, und die Aufrufe, die Verherrlichung der Mörder zu verbieten. Die Schüler ärgerten sich mit den Teilnehmern herum und bezeichneten sie als 'Helden'." Wiederum betonte die Lehrerin selbst, sie habe nichts Falsches getan. Sie sei ein religiöser Mensch, eine Patriotin und habe keine Absicht, auf die Teilnahme an solchen Aktionen zu verzichten. Nach Angaben der polnischen Behörden leben 950.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen, während insgesamt 2,3 Millionen Ukrainer im Lande ansässig sind. Mehr zum Thema - Polnischer Ministerpräsident: Verherrlichung von Bandera in der Ukraine inakzeptabel

