"Habe mein Leben ruiniert" – Transgender-US-Marineoffizier warnt vor Geschlechtsumwandlung

"Mein Leben ist ruiniert", sagt Kristin Beck in einem Interview mit der US-Zeitung New York Post. Vor 10 Jahren war sie noch ein Mann namens Chris Beck, hatte sich zur Geschlechtsumwandlung in eine Frau entschlossen. Chris Beck diente 20 Jahre lang bei der US Navy, unter anderem im SEAL Team Six, einer Spezialeinheit für Terrorismusbekämpfung und Geiselbefreiung – er war dabei in 13 Einsätzen und erhielt mehr als 50 Medaillen und Orden für seinen militärischen Dienst.

Berühmt wurde er jedoch erst, als er beschlossen hatte, eine Frau zu werden und dem US-Sender CNN im Jahr 2013 darüber ein großes Interview gewährte. Heute sagt er darüber: "Alles, was ihr auf CNN über mich seht, dürft ihr nicht glauben", und fügt hinzu:

"Alles, was mir in den letzten zehn Jahren widerfahren ist, hat mein Leben zerstört. Ich habe mein Leben zerstört. Ich bin kein Opfer. Ich habe mir das selbst angetan, aber ich bekam Unterstützung."

Er trage die volle Verantwortung für alles, was ihm widerfahren sei, sagte Chris Beck der Zeitung – und wolle nun "korrigieren", was er seinerzeit getan hatte, indem er den amerikanischen Medien damals erlaubte, seine Geschichte zur Förderung der Transgenderbewegung zu nutzen. Beck betonte:

"Ich wurde ausgenutzt ... Ich war sehr naiv, ich war in einer wirklich schlechten Verfassung, und ich wurde ausgenutzt. Man hat mich mit Propaganda überhäuft. Ich wurde von vielen Leuten, die über ein viel größeres Wissen verfügten als ich, missbraucht. Sie wussten, was sie taten. Ich nicht."

Beck erklärte jetzt der New York Post, dass er sich über das Thema nun äußere, um heutige Kinder in dem aktuellen politischen Klima zu schützen, in welchem es Gender-Kliniken "über ganz Amerika" gebe. In diesen Kliniken, so Beck, sagen Psychologen den Teenagern, die an ihrer Identität zweifeln oder sich einfach mit sich selbst noch nicht sehr wohl fühlen – was im Übrigen in diesem pubertären Alter ganz normal sei – sofort: "Oh, du bist ja transgender!". "Und am nächsten Tag bekommt man Hormone – die gleichen Hormone, die sie für die medizinische Kastration von Pädophilen verwenden. Jetzt geben sie diese Hormone gesunden 13-Jährigen", sagt Chris Beck und fragt öffentlich: "Ist das richtig?"

Im Gespräch mit der Zeitung erinnert sich Beck an seine eigene Umwandlung und sagt, dass er nur ein einstündiges Treffen bei Veterans' Affairs (dem US-Ministerium für Angelegenheiten von Kriegsveteranen) brauchte, um dann Hormone angeboten zu bekommen:

"Ich ging in das Büro eines Psychologen und innerhalb eines Tages hatte ich einen Brief in der Hand, in dem stand, dass ich transgender bin. Ich bekam eine Genehmigung für Hormone. Mir wurde all dieses andere Zeug genehmigt."

Beck räumt ein, dass bei ihm gesundheitlich "so viel schief" lief, als er anfing, die Hormone zu nehmen. Deshalb nehme er seit etwa sieben Jahren keine Hormone mehr – und wolle jetzt alles wiedergutmachen, was er mit seinem damaligen CNN-Interview angerichtet hatte. Vor allem rufe er die US-Amerikaner auf, wirklich "aufzuwachen" und sich darüber Gedanken zu machen, wie "Transgender-Gesundheitsdienste" den Kindern schaden. Beck stellt fest:

"Das ist eine milliardenschwere Industrie von Psychologen, von Operationen, von Hormonen, von Chemikalien, von Nachbehandlungen. Es gibt Tausende von Gender-Kliniken, die überall in unserem Land aus dem Boden schießen. Und jede dieser Gender-Kliniken wird wahrscheinlich über 50 Millionen Dollar verdienen."

