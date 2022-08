East Side Gallery: "Bruderkuss"-Maler verstorben

An der East Side Gallery sind seit mehr als 30 Jahren Leonid Breschnew und Erich Honecker bei ihrem berühmten "Bruderkuss" zu sehen. Das wohl bekannteste Gemälde an der Berliner Mauer zeichnete der russische Künstler Dmitri Wrubel. Er verstarb nun im Alter von 62 Jahren in Berlin.

Quelle: AP © Franka Bruns

Der russische Künstler Dmitri Wrubel ist am Sonntag im Alter von 62 Jahren gestorben. Die Chefredakteurin von The Art Newspaper Russia, Milena Orlowa, teilte dies auf Facebook mit. Einige Medien berichten, dass Wrubel an den Folgen des Coronavirus gestorben sei, dazu gibt es aber keine offiziellen Informationen. Seine Ehefrau schrieb am 17. Juli, dass Wrubel in ein künstliches Koma versetzt worden war. Russophobe Hexenjagd beendet? Gergijew, Netrebko und Stars des Bolschoi treten wieder weltweit auf Wrubel war ein Nachkomme des bekannten russischen Malers Michail Wrubel. Er wurde im Jahr 1960 in Moskau geboren, malte sein erstes Bild im Alter von 15 Jahren und organisierte in seiner Jugend Ausstellungen. Er studierte am Moskauer Staatlichen Pädagogischen Institut. Seit 1990 lebte er in Deutschland und zeichnete dort sein wohl bekanntestes Gemälde, den "Bruderkuss" auf der East Side Gallery in Berlin. Das Graffito zeigt, wie sich DDR-Staatschef Erich Honecker und der sowjetische Generalsekretär Leonid Breschnew küssen. Darunter steht der Spruch: "Mein Gott, hilf mir diese tödliche Liebe zu überleben". Mehr zum Thema - Einzigartige Stimmung: Philharmonie Berlin schließt das Musikjahr mit drei russischen Komponisten ab

