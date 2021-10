Neue Anzeichen vom ersten außerhalb unserer Galaxis entdeckten Planeten

Astronomen haben weitere Hinweise auf den möglicherweise ersten Planeten außerhalb unserer Galaxis gefunden, der also in einer benachbarten Galaxie beheimatet ist. Bisher wurden zwar fast 5.000 "Exoplaneten" entdeckt – also Planeten, die um andere Sterne als unsere eigene Sonne kreisen –, aber die befinden sich alle innerhalb unserer Galaxis, der Milchstraße.

Der mittels des Chandra-Röntgenteleskops der NASA entdeckte mögliche Planet von etwa der Größe vergleichbar zu unserem Saturn befindet sich in der sogenannten Whirlpool-Galaxie mit der wissenschaftlichen Nomenklatur Messier 51 (M 51) oder NGC 5194/5195. Diese ist vermutlich etwa 28 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Diese neue Entdeckung beruht auf Auswertungen sogenannter Transits, bei denen der Vorbeizug eines Planeten vor einem Stern einen Teil des Lichts des Sterns blockiert und eine charakteristische Helligkeitsabnahme bewirkt, die von Teleskopen erkannt werden kann. Diese allgemeine Technik wurde bereits bei der Suche nach Tausenden von Exoplaneten eingesetzt.

Dr. Rosanne Di Stefano vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (in Cambridge bei Boston, Massachusetts/USA) und ihre Kollegen suchten nach Helligkeitseinbrüchen in der Röntgenstrahlung, die von einer Art von Objekten stammen könnte, die als Röntgendoppelsterne bekannt sind.

Diese Objekte enthalten typischerweise einen Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch, wodurch Gas von einem dieses Objekt eng umkreisenden Begleitstern angezogen wird. Das Material in der Nähe des Neutronensterns oder des Schwarzen Loches wird dabei beschleunigt und soweit überhitzt, dass es im Wellenlängenbereich von Röntgenstrahlen "leuchtet".

Da der Bereich, der die helle Röntgenstrahlung zeigt, vergleichsweise klein ist, könnte ein umkreisender Planet, der dort vor dem Stern vorbeizieht, die Strahlen in Richtung Erde blockieren oder erheblich abschwächen, wodurch dieser Transit von hier aus leichter zu erkennen wird.

Die Mitglieder des Forscherteams nutzten diese Technik, um den Exoplaneten-Kandidaten in einem Doppelsternsystem namens M51-ULS-1 zu entdecken. Dr. Di Stefano sagte gegenüber BBC News:

"Die von uns entwickelte und angewandte Methode ist die einzige derzeit umsetzbare Methode zur Entdeckung von Planetensystemen in anderen Galaxien." "Es ist eine einzigartige Methode, die sich hervorragend dazu eignet, Planeten in der Nähe von Röntgendoppelsternen in jeder Entfernung zu finden, in der wir eine Lichtkurve messen können."

