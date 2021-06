"Mount Recyclemore": Porträts der G7-Staatschefs aus Elektroschrott in Großbritannien errichtet

Im Vorfeld des G7-Gipfels präsentiert ein Künstler in Cornwall, Großbritannien, ein Hochbildwerk der G7-Führer aus Elektroschrott. Dieses ähnelt der Skulptur am Mount Rushmore in den USA. Mit der Aktion will der Künstler auf das Müllproblem aufmerksam machen.