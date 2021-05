Neubauer rechtfertigt sich: "Dass Herr Maaßen selbst ein Antisemit ist, habe ich nicht gesagt"

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat ihre Vorwürfe gegen den Ex-Präsidenten des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen (CDU), antisemitische Inhalte zu teilen und zu verbreiten, erneuert und zu untermauern versucht. In einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch sagte Neubauer: "Herr Maaßen hat vor allem über seinen Twitter-Account auf die Plattform 'The Unz Review' verlinkt." Die Seite wird vom US-Amerikaner Ron Unz betrieben.

Zudem habe Maaßen "auf seinem Twitter-Profil unter anderem wiederholt problematische Begriffe wie 'Globalisten' verwendet", so Neubauer weiter. Dieser Begriff werde von Rechtsextremisten als ein international verstandener Code verwendet, behauptet die 25-Jährige. "Als langjähriger Präsident des Verfassungsschutzes sollte er mit solchen 'Codes' vertraut sein." Zugleich stellte Neubauer klar: "Dass Herr Maaßen selbst ein Antisemit ist, habe ich nicht gesagt."

Ich habe meine Aussagen vom Sonntag hier noch einmal konkretisiert und belegt. Mir ist es wichtig zu betonen, dass ich nicht gesagt habe, dass Herr Maaßen ein Antisemit sei. Ich danke allen, die in den letzten Tagen hier so sehr solidarisch waren. https://t.co/w51wMuUnZ5 — 🔴 Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) May 12, 2021

Nach der ARD-Sendung Anne Will am Sonntagabend wurde Neubauer scharf kritisiert, weil sie in der Sendung keine konkreten Beweise für die von ihr geäußerten Antisemitismus-Vorwürfe gegen Maaßen vorlegen konnte. Außerdem wurde sie persönlich scharf angegangen. Zu der Kritik und den Angriffen sagt sie: "Mich beunruhigt in dieser Zeit persönlich sehr, dass Diskriminierung, Verschwörungsmythen und Wissenschaftsleugnung salonfähig gemacht werden."

CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, der ebenfalls in der Talkrunde saß, hatte mit Rückfragen auf die Äußerungen der Klimaaktivistin reagiert. Neubauer müsse Beweise dafür liefern, dass Maaßen ein Antisemit sei, so der Politiker. "Antisemitismus wäre nicht akzeptabel."

Maaßen selbst hatte die Vorwürfe am Montag zurückgewiesen. "Das sind für mich halt- und beleglose Behauptungen, die ich energisch zurückweise", sagte der ehemalige Verfassungsschützer.

