"Als hätte man den Pausenknopf gedrückt": 15 Freiwillige verlassen Höhle nach 40 Tagen in Dunkelheit

Am Samstag haben 15 Freiwillige im Alter von 25 bis 50 Jahren eine Höhle in den französischen Pyrenäen verlassen, in der sie 40 Tage verbrachten. Bei dem Experiment wurden die Anpassungsmöglichkeiten des Menschen untersucht, wenn er jeglichen Raum-Zeit-Bezug verliert.