Neuseeländische Finanzunternehmen sollen Klima-Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten offenlegen

Als erstes Land der Welt will Neuseeland seine Finanzunternehmen gesetzlich verpflichten, über die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten auf das Klima Rechenschaft abzulegen. Das Land will bis 2050 klimaneutral sein und nimmt den Finanzsektor in die Plicht.