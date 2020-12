US-Regisseur Oliver Stone lässt sich mit russischem Sputnik V impfen

"Ich habe vor ein paar Tagen einen Impfstoff bekommen. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber ich habe von guten Erfahrungen mit dem russischen Impfstoff gehört", sagte Stone dem russischen Sender Perwy Kanal und fügte hinzu:

"Ich bin guter Hoffnung. Es ist ein sehr guter Impfstoff. Ich verstehe nicht, warum er im Westen ignoriert wird."

Stone, der für seine neue Doku über den Klimawandel die russischen Atomkraftwerke besichtigt hatte, sagte, dass er bald nach Russland zurückkehren werde, um ein zweites Mal geimpft zu werden. Der 74-Jährige hatte vor der Wiederwahl des russischen Präsidenten im Jahr 2018 eine Interviewreihe mit Wladimir Putin gedreht.

Russland hatte am Wochenende in der Hauptstadt Moskau mit groß angelegten Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Damit gehört Russland zu den ersten Ländern weltweit, die ihre Bevölkerung in größerem Stil gegen Sars-CoV-2 impfen lassen. Zum Auftakt bekamen Hochrisikopatienten im Alter von 18 bis 60 Jahren den Impfstoff verabreicht. Insgesamt sollen in Moskau bis zu sieben Millionen Menschen geimpft werden. Experten warnen, dass Impfungen für Patienten ab 60 Jahren, die schwerere Symptome von COVID-19 entwickeln und die höchsten Sterblichkeitsraten verzeichnen, gefährlich sein können.

Nach Angaben der Entwickler von Sputnik V belegen Daten drei Wochen nach Erhalt der ersten von zwei Impfdosen bei Freiwilligen eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent. In schweren Fällen liege die Wirksamkeit bei 100 Prozent, heißt es.

Die Entwickler des Impfstoffes erklären, dieser erzeuge am 21. Tag nach der ersten Impfung einen Mindestschutz von 91,4 Prozent vor der Lungenkrankheit COVID-19. Am 42. Testtag nach Erhalt beider Impfdosen liege die Wirksamkeit bei 95 Prozent.

Russland gehört zu den weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Staaten. Insgesamt wurden dort rund 2,7 Millionen Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Fast 47.500 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.



