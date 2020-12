Venezuela: Sohn von Präsident Maduro lässt sich mit Sputnik V gegen COVID-19 impfen

Der russische SARS-CoV-2-Impfstoff Sputnik V wird seit Mitte Oktober testweise auch Freiwilligen in Venezuela verabreicht. Am Samstag hat sich der Sohn des venezolanischen Staatschefs, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, mit dem in Russland entwickelten Vakzin impfen lassen.