Starmer stellt neues Kabinett zusammen – Erstmals Frau als Finanzministerin

Unmittelbar nachdem Keir Starmer das Amt des Premierministers übernommen hat, begann er mit der Bildung einer neuen Regierung. Die meisten Minister behalten die Rollen, die ihnen im Schattenkabinett zugeteilt waren. Erstmals in der britischen Geschichte wird eine Frau zur Finanzministerin.

Quelle: AFP © PAUL ELLIS

Der neu gewählte Premierminister Großbritanniens Keir Starmer hat mit der Zusammenstellung der neuen Regierung begonnen. Für das Amt der Finanzministerin ernannte er Rachel Reeves. Sie ist damit die erste Frau auf diesem Posten. Machtwechsel in Großbritannien: König ernennt Labour-Chef zum neuen Premierminister An der Spitze des Verteidigungsministeriums steht nun John Healey. Das Ministerium für Äußeres wird von David Lammy geleitet. Innenministerin soll Yvette Cooper werden. Das Justizministerium übernimmt Shabana Mahmood. Angela Rayner wird als stellvertretende Premierministerin und Ministerin für Wohnen, Kommunen und Selbstverwaltung agieren. Bemerkenswert ist, dass allen oben genannten Politikern bereits seit April 2020 die entsprechenden Rollen in der oppositionellen Schattenregierung von Starmer zugedacht waren. Die 70-jährige Diane Abbott wird zur Präsidentin des britischen Unterhauses ernannt werden. Für dieses Amt wählt das Unterhaus üblicherweise sein ältestes und angesehenstes Mitglied. 1987 war Abbott die erste schwarze Frau im britischen Parlament. Starmer wurde zum Premierminister, nachdem seine Labour-Partei am Donnerstag einen deutlichen Sieg bei der Parlamentswahl errungen hatte. König Charles III. gab am Freitag seine formelle Zustimmung zu der Kandidatur. Starmer zog sofort in der Downing Street ein. Ex-Premier Rishi Sunak kündigte seinerseits den Rückzug vom Posten des Premierministers sowie des Vorsitzenden der Konservativen Partei an. Die Tories erlebten am Donnerstag die schwerste Niederlage in ihrer Geschichte. Mehr zum Thema – Sunak tritt als Premierminister und Chef der Konservativen Partei zurück

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.