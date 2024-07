Britische Unterhauswahl: Klarer Sieg für Labour – Absturz der Konservativen

Die Labour-Partei hat die Unterhauswahl in Großbritannien und Nordirland laut einer Nachwahlbefragung von Ipsos und ersten Auszählungen klar gewonnen. Der 61-Jährige Parteichef Keir Starmer dürfte mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Die Konservativen von Premierminister Rishi Sunak erlitten einen historischen Absturz. Labour kann demnach im neuen Unterhaus 410 der insgesamt 650 Sitze einnehmen, deutlich mehr als für eine absolute Mehrheit notwendig. Die Konservativen kommen nur noch auf 144 Sitze – über 200 weniger als bei der letzten Wahl. Auch wenn das genaue Ergebnis noch nicht feststeht, geht die 14 Jahre währende Regierungszeit der Tories damit zu Ende. Deutlich zulegen konnten die Liberaldemokraten, die laut Prognose 58 Sitze erhalten. Nigel Farages Reformpartei erhält demnach 13 Mandate, auch Farage selbst zieht ins Unterhaus ein. Die schottische SNP erlebt einen Absturz und zieht nur noch mit zehn Abgeordneten ins Unterhaus ein. George Galloway, der Vorsitzende der britischen Arbeiterpartei, der erst im März ins Unterhaus eingezogen war, nachdem er eine Nachwahl gewonnen hatte, konnte sein Mandat nicht verteidigen. Die klare Sitzverteidigung ist die Folge des britischen Mehrheitswahlrechts. Mehr Informationen in Kürze.

