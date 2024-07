Rückkehr nach Europa: Russische Immobilienkäufer wenden sich wieder einem vertrauten Markt zu

Immobilienkäufer aus Russland, die ihre Aktivitäten im Nahen Osten reduziert haben, sind wieder in Europa aktiv – und kaufen in Bulgarien, Montenegro und Ungarn. Allerdings ist unwahrscheinlich, dass das vor der Krise herrschende Investitionsniveau wieder erreicht wird.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Russische Käufer von Auslandsimmobilien, die zuvor ihre Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei reduziert hatten, wenden sich nun wieder vertrauten europäischen Zielen zu, schreibt die Wirtschaftszeitung Kommersant. Im Allgemeinen sei die Nachfrage nach ausländischen Immobilien bei den Russen im Jahr 2024 zurückgegangen, sagen Experten – viele Menschen dächten darüber nach, im eigenen Land zu investieren. In den Vereinigten Arabischen Emiraten könnte dies durch einen starken Anstieg der Immobilienpreise und einen allgemeinen Rückgang der Verfügbarkeit von Wohneigentum beeinflusst worden sein. Und in der Türkei spielten das nachlassende Interesse an Aufenthaltsgenehmigungs- und Staatsbürgerschaftsprogrammen sowie die Einführung strengerer Mietvorschriften eine Rolle. Dafür ist Bulgarien wieder so beliebt wie früher – dort stieg die Nachfrage nach zu erwerbenden Immobilien gleich um 40 Prozent, schreibt Kommersant. Eine ähnliche Situation sei in Montenegro und Ungarn zu beobachten. Auch die Nachfrage nach Immobilien auf Zypern steige stark. Die Zeitung schreibt weiter: "Anna Larina, Leiterin der Abteilung für Auslandsimmobilien bei der NF Group, sagt, dass Ungarn in der ersten Jahreshälfte an zweiter Stelle der Nachfrage stand, was auf die Einführung des Programms dessogenannten'goldenen Visums' in diesem Land zurückgeht. Zu den begehrtesten Zielen gehörten Zypern, Frankreich und Spanien, zählt sie auf. Asien bleibt ein wachsendes Ziel für russische Investoren. So verzeichnete das Unternehmen Tranio von Januar bis Juni einen Anstieg der Nachfrage in Thailand um 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr." Mehr zum Thema - Moskau holt Dubai bei Zahl der im Bau befindlichen Wohnhochhäuser ein

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.