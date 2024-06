Nach Drohung der Hisbollah: Auch die Türkei warnt Zypern vor Einmischung in Nahost-Konflikt

Die Warnung des türkischen Spitzendiplomaten erfolgte weniger als eine Woche nach den Drohungen des Hisbollah-Chefs gegenüber Zypern: "Wenn Sie Teil der laufenden Kriege im Nahen Osten werden, wird dieses Feuer auch Sie treffen", drohte der türkische Top-Diplomat.

Quelle: AFP © URS FLUEELER

Der türkische Außenminister Hakan Fidan erklärte am Montag, dass Zypern zu einem "Operationszentrum" im Israel-Gaza-Krieg geworden sei und warnte den Nachbarn im Mittelmeer davor, Teil des größeren Konflikts zu werden. Neue Kriegsgefahr in Nahost: Drohgebärden von Israel und Hisbollah schüren Ängste "In Geheimdienstberichten ist häufig zu lesen, dass bestimmte Länder die griechisch-zypriotische Verwaltung Südzyperns als Basis nutzen, insbesondere für Operationen in Gaza", sagte Fidan in einem Exklusivinterview mit dem türkischen Fernsehsender HaberTurk. Er machte keine näheren Angaben zur Art der Geheimdienstberichte. "Wenn Sie Teil der laufenden Kriege im Nahen Osten werden, wird dieses Feuer auch Sie treffen", fügte Fidan hinzu. "Und da wir die gleiche geografische Lage haben, wird es auch uns treffen. Unser Rat an sie ist, sich von dem Konflikt fernzuhalten", drohte Fidan. Zuvor hatte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah Zypern mit einem Krieg gedroht, als Reaktion auf eine Ankündigung des israelischen Militärs, wonach Tel Aviv "operative Pläne für eine Offensive im Libanon genehmigte". Hisbollah will im Fall einer israelischen Offensive großflächig zurückschlagen. Sollte Zypern Israel seine Flughäfen zur Verfügung stellen, dann sehe man dies als Kriegseintritt an, so Nasrallah. Der zyprische Präsident erklärte daraufhin, dass der EU-Inselstaat in keiner Weise an militärischen Operationen in der Region beteiligt sei. Mehr zum Thema - Hisbollah-Chef droht Israel und Zypern mit Krieg

