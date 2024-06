Details über angeblichen Auftragsmord von Selenskijs ehemaligen Mentor Kolomoiskij bekannt geworden

Die ukrainische Regierung hat den Geschäftsmann Igor Kolomoiskij beschuldigt, im Jahr 2003 versucht zu haben, den Mord an einem Anwalt zu arrangieren. Nun haben ukrainische Medien neue Details zu einem Strafverfahren gegen Selenskijs ehemaligen Mentor veröffentlicht.

Ukrainische Medien haben neue Details zu einem Strafverfahren gegen den Geschäftsmann Igor Kolomoijski veröffentlicht, der beschuldigt wird, vor über zwei Jahrzehnten einen Mord in Auftrag gegeben zu haben. Analyse Warum Selenskijs "Friedenskonferenz" doch noch in die Geschichtsbücher eingehen könnte Der Medienmogul soll eine Schlüsselrolle bei der Machtübernahme des ukrainischen Führers Wladimir Selenskij gespielt haben. Bevor Selenskij im Jahr 2019 für das Präsidentenamt kandidierte, hatte er eine Comedy-Show, die von einer von Kolomoijski kontrollierten Medienholding produziert wurde. Die ukrainischen Behörden haben Kolomoijski im September letzten Jahres wegen angeblicher Finanzdelikte in Untersuchungshaft genommen und seitdem neue Anschuldigungen erhoben, unter anderem im Mai. In der jüngsten Erklärung zu dem Fall wird behauptet, dass "ein berühmter Geschäftsmann" im Jahr 2003 eine Bande angeheuert habe, um sich an einem Anwalt zu rächen, der seine Forderung, das Ergebnis einer Aktionärsversammlung zu kippen, abgelehnt hatte. Die Bande habe die Zielperson angegriffen, aber nicht getötet, so das Büro des ukrainischen Generalstaatsanwalts. Es nannte den Namen Kolomoijski nicht, obwohl ein Foto des Angeklagten eindeutig den Geschäftsmann zeigte. Am Dienstag behauptete das Medienunternehmen Ukrainsky Nowini (Ukrainische Nachrichten), Zugang zu den Gerichtsunterlagen zu haben, und teilte weitere Einzelheiten zu den Anschuldigungen gegen Kolomoijski mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er die Bande über einen Leibwächter angeheuert. Die Mitglieder der Bande hatten es zunächst auf den falschen Mann abgesehen und verletzten ihn schwer, versuchten aber schließlich, den Anwalt zu töten. "Aufgrund von Umständen, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen", gelang ihnen dies jedoch nicht, so die Anklage. Das Opfer wurde in den Dokumenten als Mitarbeiter des Geschäftsmanns Wiktor Pintschuk, des Schwiegersohns des damaligen Präsidenten Leonid Kutschma, identifiziert. Die Details decken sich mit den Umständen des Überfalls auf den Anwalt Sergei Karpenko im Jahr 2003, der ursächlich dafür gewesen war, dass 2005 gegen Kolomoijski ermittelt wurde. Berichten ukrainischer Medien zufolge war Karpenko in den Kampf um das Eigentum an der Metallfabrik Dneprospetsstal verwickelt und widersetzte sich Kolomoijskis Versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Kolomoijski soll seinen Leibwächter, einen Mann namens Nikitin, gebeten haben, eine Gruppe von Kriminellen anzuheuern, um Vergeltung zu üben. Berichten zufolge griffen sie zunächst Karpenkos Geschäftspartner und später den Anwalt selbst an, wobei sie bei beiden Angriffen Metallstangen, Hämmer und Messer verwendeten. General Syrski sah sich immer als Russe und nie als Ukrainer – Stiefsohn packt aus Im Jahr 2005 eröffnete die ukrainische Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Kolomoijski. In einer bizarren Wendung wurde ein Antrag auf einen Haftbefehl vom Büro des Generalstaatsanwalts einen Tag nach dessen Einreichung zurückgenommen. Die Ermittlungen wurden einige Monate später eingestellt. Ukrainische Beobachter hatten erwartet, dass der Fall vor dem Obersten Gerichtshof in London wieder auftauchen würde, der sich 2015 mit einem Eigentumsstreit zwischen Pintschuk, Kolomoijski und einem dritten ukrainischen Geschäftsmann befassen sollte. Der Streit wurde jedoch außergerichtlich beigelegt. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg

