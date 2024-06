Orbán: Brüssel ignoriert den Willen der Wähler

Die Hoffnungen der Menschen in Europa seien in Brüssel mit Füßen getreten worden, als die Mitte-Rechts-Mehrheitspartei eine Koalition mit den Sozialisten und Liberalen einging, sagte der ungarische Premierminister Viktor Orbán am Dienstag.

Die Europäische Volkspartei (EVP), die sich selbst als Mitte-Rechts-Partei positioniert, hat sich in Verhandlungen mit der linken Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten (S&D) angenähert, um vier Hauptrollen aufzuteilen, schrieb Politico am Montag unter Berufung auf Quellen, die der Angelegenheit nahestehen. Die EVP will Berichten zufolge eine zweite Amtszeit für die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, 2,5 Jahre für Roberta Metsola als Präsidentin des Europäischen Parlaments sowie eine Aufteilung der Amtszeit für die Präsidentschaft des Europäischen Rates.

"Der Wille der europäischen Bevölkerung wurde heute in Brüssel ignoriert. Das Ergebnis der Europawahl ist eindeutig: Die rechten Parteien wurden gestärkt, die Linke und die Liberalen haben an Boden verloren. Die EVP hingegen hat nicht auf die Wähler gehört, sondern sich mit den Sozialisten und den Liberalen verbündet: Sie haben heute einen Deal gemacht und die Spitzenposten in der EU unter sich aufgeteilt", schrieb Orban am Dienstag auf X (früher Twitter).

"Sie kümmern sich nicht um den Willen des europäischen Volkes. Wir sollten nicht naiv sein: Sie werden weiterhin die Migration unterstützen und noch mehr Geld und Waffen in den Russland-Ukraine-Krieg schicken", schrieb der ungarische Regierungschef und rief die Menschen zum Widerstand gegen die "Pro-Migrations- und Pro-Kriegs-Bürokraten" auf.

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, erklärte gegenüber Journalisten, dass es nach dem informellen Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs am Montag "heute Abend keine Einigung" über die Positionen gebe. Ein Diplomat sagte jedoch gegenüber Politico, dass sich die Unterhändler auf drei Namen geeinigt hätten und die Diskussionen zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen würden.

Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament Anfang des Monats gab es in mehreren EU-Staaten einen Umschwung zugunsten rechtsgerichteter Parteien. Die Regierungskoalitionen in Deutschland und Frankreich wurden von rechten Parteien überholt. Die Parteien der Mitte behielten jedoch die Mehrheit im EU-Parlament, wobei die EVP von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 190 von 720 Sitzen gewann. Von der Leyen hat versprochen, Europa auf einem "proukrainischen" Weg zu halten, nachdem die EVP eine Mehrheit im EU-Parlament erlangt hat.

