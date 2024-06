EuGH verurteilt Ungarn wegen unabhängiger Asylpolitik zu Zwangsgeld

Ungarn verfolgt eine von EU-Vorgaben unabhängige Asylpolitik. Das ist unzulässig machte der Europäische Gerichtshof EuGH nun in einer weiteren Entscheidung deutlich. EU-Recht muss von den Nationalstaaten umgesetzt werden, den Richtersprüchen aus Luxenburg ist nationales Recht unterzuorden. Der EuGH verurteilte Ungarn daher zu einer Strafzahlung von 200 Millionen Euro und zusätzlich zu täglich einer weiteren Million im Fall des weiteren Verzugs der Umsetzung. Die EU-Kommission hat Ungarn verklagt, weil das Land Geflüchteten keinen ausreichenden Rechtsschutz nach Serbien zurückbringe und Flüchlinge in Transzitzonen inhaftiere. Ein erster Urteilsspruch in der Sache erfolgte bereits 2020. Ungarn setzte den damaligen Richterspruch jedoch nicht um und halte im Kern die gerügten Praktiven aufrecht, hieß ist nun zur Begründung. Die Richtersprüche des EuGH sind für die EU-Länder bindend und müssen auch dann umgesetzt werden, wenn die nationale Politik andere Ziele verfolgt. Das Verfahren wird vielfach kritisiert, denn es höhlt die Souveränität der Nationalstaaten aus und unterminiert demokratische Entscheidungen. Das Gericht setzt sich aus je zwei Richtern je EU-Land zusammen, der Gerichtshof aus je einem Richter pro Land und 11 Generalanwälten. Der EuGH ist nur den EU-Verträgen verpflichtet, er sucht keine Ballance zwischen nationalem und EU-Recht. Der EuGH setzt damit Richterrecht an der Gesetzgebungskompetenz der nationalen Parlamente vorbei. Das Verfahren stellt eins der zahlreichen Demokratie-Defizite der EU dar. Mehr Informationen in Kürze ...

