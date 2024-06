Peskow: Um Russland zu schaden, flirten die USA mit Neonazis

Das US-Außenministerium hat der berüchtigten Asow-Brigade erlaubt, von den USA gelieferte Waffen zu benutzen. Das, so Kremlsprecher Dmitri Peskow, lässt nur einen Schluss zu: Wenn es gegen Russland geht, schrecken die USA auch vor dem Einsatz von Neonazis nicht zurück.

Quelle: AFP © Roman PILIPEY/AFP

Die USA schrecken vor nichts zurück, um Russland zu schaden, auch nicht vor dem Einsatz von Neonazis. Das erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Vorausgegangen war die Entscheidung der US-Regierung, das Verbot von Waffenlieferungen an die ukrainische Asow-Brigade aufzuheben. Die Asow-Brigade hat seit Jahren Personen in ihren Reihen, die ultranationalistische und faschistische Ideologien vertreten. Auch in der westlichen Presse wurde die Einheit als Magnet für solche Personen aus der ganzen Welt beschrieben. USA heben Waffenverbot für ukrainische Neonazi-Einheit auf Am Montag gab das US-Außenministerium der Brigade die Erlaubnis, US-Militärhilfe zu erhalten. Das Ministerium erklärte, man habe keine Beweise für Menschenrechtsverletzungen durch die Gruppe gefunden. Dazu sagte Peskow auf einer Pressekonferenz vor Journalisten: "Diese plötzliche Änderung der Haltung Washingtons beweist, dass sie [US-Beamte] sich bei ihren Versuchen, Russland zu unterdrücken, zu allem herablassen würden, indem sie das ukrainische Volk als Werkzeug benutzen. Sie haben nicht einmal ein Problem damit, mit Neonazis zu flirten." Asow war 2014 als Freiwilligenbataillon ukrainischer Rechtsextremer vom weißen Rassisten Andrei Bilezki gegründet worden. Nach dem bewaffneten Maidan-Putsch benutzten die vom Westen unterstützten neuen Machthaber die Asow-Kämpfer, um Widerstand gegen die neue Regierung im Osten des Landes gewaltsam zu unterdrücken. Das Bataillon wurde im folgenden Jahr in die ukrainische Nationalgarde eingegliedert. Im Jahr 2018 verbot der US-Kongress die Lieferung von Waffen an die Asow-Brigade. Diese Entscheidung wurde mit der Verbindung der Einheit zur Neonazi-Ideologie begründet. Analyse Offenbar stehen NATO-Generäle hinter dem Beschuss russischer Städte Seit dem Ausbruch des Konflikts mit Russland arbeiten ukrainische Beamte und Asow daran, der Einheit ein neues Image zu verpassen. Ihre Insignien, die ursprünglich eine Hommage an die Nazi-Symbolik darstellten, wurden entschärft, die Botschaft lautete, dass sich die Asow-Brigade von ihren Wurzeln distanziert habe. Einige ehemalige und aktive US-Beamte wie der frühere Botschafter in Russland Michael McFaul unterstützten Asows Bemühungen aktiv, indem sie Veranstaltungen auf US-Territorium organisierten. Russland betont allerdings, dass sich der Charakter der Einheit nicht wesentlich geändert hat. So erklärte Peskow, Asow bleibe weiterhin eine "ultranationalistische bewaffnete Gruppe". Mehr zum Thema – Dschihadi-Julian und die vierzig Balten – oder wie Bild für NATO-Truppen in der Ukraine wirbt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.