Kämpfe im Gebiet Sumy: Russische Armee nimmt Grenzdorf im Norden der Ukraine unter Kontrolle

Russische Streitkräfte haben das Dorf Ryschewka im Gebiet Sumy befreit, teilte Tschentschenien-Chef Ramsan Kadyrow mit. Ihm zufolge haben die Kämpfe um den Ort drei Tage gedauert.

Quelle: Sputnik © Wiktor Antonjuk

Russische Streitkräfte haben die Grenze im Norden der Ukraine überquert und ein Dorf eingenommen. Das teilte der Chef der Tschetschenischen Republik, Ramsan Kadyrow, auf seinem Telegram-Kanal mit. Das Dorf befindet sich im Gebiet Sumy an der Grenze zur russischen Region Kursk. An den Kämpfen waren Soldaten des Achmat-Tschetschenien-Regiments des russischen Verteidigungsministeriums beteiligt. "Eine weitere Siedlung ist vom Feind befreit. Es handelt sich um das Dorf Ryschewka, das an der Grenze zum Gebiet Kursk liegt", heißt es in der Veröffentlichung. Infolge der großangelegten Offensive habe die ukrainische Seite erhebliche Verluste erlitten und sei zum Rückzug gezwungen gewesen, so Kadyrow weiter. Er betonte, dass die koordinierte und effiziente Arbeit der Kämpfer aller Einheiten die Befreiung des Dorfes "ohne gewisse Schwierigkeiten in nur drei Tagen" ermöglicht habe. Analyse Was die ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Truppen bei Charkow vorhaben Dem beigefügten Video zufolge kamen bei der Attacke Panzer, Haubitzen, Mörser und FPV-Drohnen zum Einsatz. Schließlich stürmten die vorrückenden Kämpfer das Dorf und dokumentierten ihren Erfolg mit einer Videoaufnahme vor einem Verwaltungsgebäude. Ryschewka grenzt an die russische Kleinstadt Tetkino, wobei die Grenze direkt über die Obstgärten am Rande des Dorfes verläuft. Derweil entflammte unter den russischen Militärbloggern eine Diskussion darüber, ob die Aktion des Regiments Achmat im Zusammenhang mit der Errichtung der russischen Sanitätszone im benachbarten Oblast Charkow betrachtet werden könnte. Es wird angenommen, dass die Attacke eine kleine taktische Aktion mit einem Informationseffekt darstellen könnte. Die Stadt Charkow befindet sich 240 km südöstlich von Ryschewka. Der von den Kämpfern des russischen Truppenverbandes "Norden" betriebene Telegram-Kanal "Nördlicher Wind" bestätigte die Befreiung des Dorfes. Mitte Mai erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass Moskau aufgrund des Beschusses der russischen Grenzgebiete durch die AFU gezwungen sei, eine sanitäre Sicherheitszone in der Ukraine einzurichten. Seit einem Monat dauern die Kämpfe im Gebiet Charkow an. Die ukrainische Armee versucht mit einer Gegenoffensive die russischen Streitkräfte zurück ins Gebiet Belgorod zu drängen – bislang erfolglos. Für diesen Zweck wurden mehrere ukrainische Brigaden von den anderen Frontabschnitten ins Gebiet Charkow verlegt. Mehr zum Thema - Russisches Verteidigungsministerium: Tiefer Vorstoß an der Charkow-Front

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.