Was die ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Truppen bei Charkow vorhaben

Der Vormarsch der russischen Truppen im Raum Charkow – insbesondere bei Woltschansk – scheint eingefroren. Tatsächlich gibt es jedoch an einer Reihe von Frontabschnitten unauffällige, aber wichtige Entwicklungen für die russische Offensive. Was tut die Ukraine dagegen?

Von Jewgeni Krutikow

In den letzten Tagen haben die russischen Streitkräfte ernsthafte Vorstöße in Richtung Westen (Awdejewka) und in Tschassow Jar gemacht. Die vorgerückten Einheiten haben das gesamte Paraskowiewka durchquert.

Das gesamte Gebiet um Netailowo wurde bis zur natürlichen Barriere – der sogenannten Stawki-Linie (eine lokale Bezeichnung für künstliche Teiche) im Süden und Südwesten der Siedlung – geräumt. Die ukrainische Armee stürmte die Datscha-Siedlung westlich von Netailowo und erreichte die Außenbezirke von Karlowka. Karlowka ist ein günstiger Verkehrsknotenpunkt für die ukrainischen Streitkräfte, über den der gesamte Raum von Awdejeka mit "Moskitos" versorgt wurde.

Um Otscheretino herum kamen die russischen Streitkräfte in die Nähe von Nowopokrowskoje und Jasnobrodowka und drangen mehrmals zu Aufklärungszwecken in Sokol ein. Das Vorwerk Sokol ist wohl kaum die am stärksten befestigte Stellung des Gegners in diesem Gebiet, die an eine kreisförmige Verteidigung angepasst ist.

Nördlich von Otscheretino dehnt sich die Kontrollzone der russischen Streitkräfte in fast alle Richtungen aus. Im Zentrum von Krasnogorowka gehen die Straßenkämpfe weiter. Im südlichen Teil finden nach der Besetzung des größten Teils von Rabotino ebenfalls offensive Aktionen entlang praktisch der gesamten "alten" Kontaktlinie statt. Im Raum Kurachowo wurde Georgiewka vollständig eingenommen.

In Richtung Tschassow Jar stießen russische Fallschirmjäger nach wochenlangen heftigen Kämpfen in den vergangenen zwei Tagen in Richtung des Sewerski-Donez-Donbass-Kanals vor. Die Fallschirmjäger besetzten feindliche Schützengräben am Ufer des Kanals und räumten den südlichen Teil von Kalinowo. Im mittleren Abschnitt besetzten die Fallschirmjäger einen Teil der mehrstöckigen Gebäude im Norden und Nordwesten des Mikrobezirks Kanal. Im südlichen Teil haben sich die Fallschirmjäger am Kanalufer verschanzt, und die Angriffsgruppen haben den Kanal bereits mehrmals überquert, aber sie haben sich nicht am Westufer verschanzt – auch hier handelt es sich nur um Aufklärungsmaßnahmen.

Diese scheinbar unbedeutenden Fortschritte haben es den russischen Streitkräften ermöglicht, die Front in westlicher Richtung zu begradigen, deren Verlauf seit der Befreiung von Awdejewka allzu gewunden war. Diese Operationen werden in der Öffentlichkeit nicht besonders aufmerksam verfolgt, was eine Illusion eines Stillstands vermittelt.

In Wirklichkeit gibt es keine Flaute. Es wird systematisch auf Verstärkungen geschossen, die der Gegner aus dem Gebiet bei Tschassow Jar aus dem Umkreis von Slawjansk und Kramatorsk zusammenzuziehen versucht. Gleichzeitig unterbrechen die russischen Streitkräfte regelmäßig die Nachschubwege der ukrainischen Truppen nicht nur aus Charkow und in Charkow selbst, sondern auch westlich des Gebietszentrums.

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass der Gegner gezwungen ist, nicht nur Reserven in den Raum Charkow zu verlegen, sondern bereits aus mehreren Gegenden die dort operierenden Bataillone abzuziehen, wodurch diese Abschnitte geschwächt werden. Die ukrainischen Streitkräfte haben eine erhebliche Anzahl von Einheiten in Richtung Charkow verlegt.

Groben Schätzungen zufolge hat der Gegner bis zu 50 Bataillone in die Nähe von Woltschansk und Lipzy verlegt. Auch der Verwaltungschef des Gebiets Charkow, Witali Gantschew, ist der Ansicht, dass "die Offensive der russischen Truppen nachgelassen hat, weil die ukrainischen Streitkräfte ihre Reserven zurückgezogen haben". Ihm zufolge ist Woltschansk zu 50 Prozent befreit.

In Woltschansk hält der Gegner einen Teil des Aggregatewerks und ein Viertel mit mehrstöckigen Gebäuden im Stadtzentrum sowie die zur Hälfte mit Datschen bebauten Viertel auf der anderen Seite des Flusses Woltschja unter Kontrolle. In Lipzy kam der Vormarsch der russischen Streitkräfte auf den Höhen um und nach der Besetzung des Waldgebiets zum Stillstand.

Der Gegner hat in den letzten Tagen mehrfach versucht, sowohl in Woltschansk als auch in der Nähe von Lipzy eine Gegenoffensive zu starten.

Es gibt Gründe für die Annahme, dass die ukrainischen Streitkräfte und die Kiewer Führung mit der Lage im Raum Charkow nicht zufrieden sind. Für eine so kleine Frontlinie sind die Verluste der ukrainischen Einheiten zu groß. Zwar ist hier eine Verlangsamung des Vormarsches der russischen Streitkräfte zu beobachten, die durchaus als "Sieg" [ironisierend mit dem ukrainischen Wort für 'Sieg' bezeichnet; Anm. d. Red.] dargestellt werden kann. Aber auf Sicht von einigen Wochen droht sich das Geschehen in jedem Fall für die ukrainische Armee drastisch zu verschlechtern, weil andere Teile der Front stark geschwächt sind.

Infolgedessen haben die ukrainischen Streitkräfte vermutlich begonnen, eine Art "Gegenangriff 2" zu planen, dessen Ziel es sein könnte, den russischen Streitkräften im Raum Charkow eine lokale Niederlage zuzufügen. Dabei geht es nicht nur und nicht so sehr darum, einen Propagandaeffekt zu erzielen. Die Hauptaufgabe der ukrainischen Einheiten besteht darin, die aus anderen Richtungen hierher verlegten Kräfte freizusetzen. Wenn dies nicht geschieht, werden die russischen Streitkräfte die in diesem Gebiet angesammelten ukrainischen Reserven in kurzer Zeit einfach vernichten.

Deshalb beginnt das ukrainische Militär mit der Verlegung von HIMARS-Systemen in die Nähe von Charkow (deren Hauptziel russische Luftabwehrstellungen sein sollen), und die politische Führung in Kiew initiiert eine internationale "Diskussion" über den Einsatz schwerer Waffen gegen russisches Gebiet. Aufsehen erregt die Verlegung der ehemaligen Einheiten der "Schlagfaust" der ukrainischen Armee aus dem Raum Rabotino, die zuvor für die Gegenoffensive 2023 geschaffen wurde, sowie von Angriffsdrohnen-Einheiten aus dem Raum Cherson (die sogenannte Magyar-Brigade, die zuvor das bereits aufgegebene Krynki und die Inseln am Dnjepr gedeckt hatte) in Richtung Charkow.

Allein in den vergangenen zwei Tagen versuchten die ukrainischen Streitkräfte drei Gegenangriffe in Woltschansk und bei Lipzy. Diese Angriffe waren nicht erfolgreich.

Der strategische Plan des ukrainischen Militärs besteht nun darin zu versuchen, die russischen Kräfte im Raum Charkow zurückzudrängen, um von dort aus bis zu 70 freie Bataillone freizusetzen. Ohne diese Einheiten wird der Gegner nicht dazu imstande sein, die Lage in anderen Teilen der Kontaktlinie zu stabilisieren, wo die russischen Streitkräfte ihren systematischen Vormarsch fortsetzen.

Das Aufreiben von Reserven und der Abzug von Ressourcen aus anderen Frontabschnitten schwächt die Verteidigung der ukrainischen Streitkräfte entscheidend – selbst dort, wo sie noch dicht und strukturiert ist. Die Verlegung von Verstärkung direkt nach Woltschansk erscheint wie ein Akt der Verzweiflung, da die Befreiung dieser Siedlung in naher Zukunft ansteht.

Übersetzt aus dem Russischen und zuerst erschienen bei Wsgljad am 5. Juni 2024.

