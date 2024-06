Präsident der Republika Srpska reist zu SPIEF nach Russland

Milorad Dodik, der Präsident der Republika Srpska, wird im Juni am Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg (SPIEF) teilnehmen, um Russland "angesichts der schweren und ungerechten Sanktionen" zu unterstützen.

Quelle: Sputnik © Alexei Nikolski

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärte Milorad Dodik, der Präsident der Republika Srpska, dass er am kommenden Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg (SPIEF) teilnehmen wird, um Russland angesichts des Drucks der westlichen Sanktionen zu unterstützen. "Ich möchte dorthin fahren, weil jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Auch wenn wir uns nicht auf viele neue Dinge einigen können, so kann ich doch die Bemühungen Russlands unterstützen, seine Wirtschaft angesichts der schweren und ungerechten Sanktionen am Leben zu erhalten." Er sei kürzlich bei einem Treffen mit hochrangigen Europäern gefragt worden, wann Bosnien und Herzegowina Sanktionen gegen Russland verhängen werde. Dodik betonte, er werde keine Sanktionen gegen Russland auf nationaler Ebene zulassen, obwohl dies "eine sehr schwierige Position ist". Dodik ist ein regelmäßiger Besucher des Forums und nimmt bereits seit mehreren Jahren an den Veranstaltungen teil. Vollständiges Programm des SPIEF 2024 veröffentlicht Seit 1997 findet das Forum jährlich in Sankt Petersburg statt. Das diesjährige SPIEF wird 5. bis 8. Juni unter dem Motto "Grundlagen der Multipolarität: Bildung neuer Wachstumszentren" ausgerichtet. Russlands Präsident Wladimir Putin soll am 7. Juni an mehreren Veranstaltungen teilnehmen. Bisher haben mehr als 17.000 Menschen aus 136 Ländern ihre Teilnahme am SPIEF bestätigt, darunter Delegationen aus Simbabwe und Bolivien. Mehr zum Thema - Präsident Boliviens kündigt Teilnahme am St. Petersburger Wirtschaftsforum an

