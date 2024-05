Slowakischer Politiker: Fico-Attentäter ist ein proukrainischer Terrorist aus Lager der US-Medien

Juraj Cintula, der den slowakischen Premier Robert Fico töten wollte, sei ein "politischer Fanatiker" aus dem Lager der liberalen US-Medien, meint Ľuboš Blaha, der Vizesprecher des Nationalrats der Slowakischen Republik. Diese Tatsache wollten sie nun vertuschen.

Quelle: Legion-media.ru © Newspix

Ľuboš Blaha, der stellvertretende Sprecher des Nationalrats der Slowakischen Republik, wirft den liberalen Medien in den USA vor, Falschinformationen zu verbreiten. Hierbei äußert er sich in einem auf Telegram veröffentlichten Beitrag dazu, was die New York Times (NYT) über Juraj Cintula berichtet, der kürzlich ein Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico verübt hat. Die liberale US-Zeitung gebe zwar zu, dass der Fico-Attentäter proukrainisch sei, bringe dies aber "demagogisch mit seinen angeblichen Sympathien für ukrainische extreme Rechte" in Verbindung, betont Blaha. Dabei sei Cintula ein Anhänger der liberalen Partei Progressive Slowakei (PS), die von der Staatspräsidentin Zuzana Čaputová gegründet wurde. Ferner betont der Politiker, dass die NYT unter anderem auch die Tatsache verschweige, dass Cintula den früheren US-Präsidenten Donald Trump kritisiert habe. Diese Kritik sei ein Thema, das ihm und den slowakischen Progressiven gemeinsam sei, fügte Blaha hinzu. Und weiter: "Die amerikanischen liberalen Medien versuchen zu vertuschen, dass der Attentäter und potenzielle Terrorist Cintula ein politischer Fanatiker aus ihrem eigenen Lager ist – proukrainisch, gegen Trump, progressiv." Wie der Vizesprecher des slowakischen Parlaments feststellt, verschweigt die liberale Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass ihre eigenen Aktivisten auf politischen Terror zurückgreifen würden. Slowakischer Vize-Premierminister: Fico außer Lebensgefahr Die slowakische Tageszeitung SME habe in einem Artikel den russischen Medien vorgeworfen, eine Desinformationskampagne zum Mordanschlag auf Robert Fico gestartet zu haben, schreibt Blaha weiter. Tatsächlich würden die Falschinformationen von den liberalen Medien der USA verbreitet, stellte er klar. Am 15. Mai war Fico mehrfach angeschossen worden. Der Ministerpräsident wurde ins Krankenhaus eingeliefert und operiert. Sein Zustand wurde als ernst eingeschätzt. Der Schütze, der 71-jährige Schriftsteller Juraj Cintula, der am Tatort festgenommen wurde, erklärte seine Tat mit politischen Motiven. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Das slowakische Innenministerium räumte ein, dass der Schütze nicht allein gehandelt haben könnte. Mehr zum Thema - Russlands Auslandsgeheimdienst zum Mordanschlag auf Fico: Westen greift zu politischem Terror

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.