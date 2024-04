Litauen und Rheinmetall planen Bau einer Munitionsfabrik

Litauen und Rheinmetall werden ein Munitionswerk errichten. Eine entsprechende Absichtserklärung haben am Dienstag Vertreter der litauischen Regierung und des deutschen Rüstungskonzerns unterzeichnet. Den Produktionsstandort in Litauen sieht das Land als Investition in die Verteidigung.

Quelle: AFP © AXEL HEIMKEN

Litauische Behörden und der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall haben am Dienstag eine Absichtserklärung über den Bau einer Munitionsfabrik abgeschlossen. Laut einer Erklärung auf der Webseite der litauischen Regierung wurde das Dokument von der Wirtschafts- und Innovationsministerin Aušrinė Armonaitė, dem Verteidigungsminister Laurynas Kasčiūnas und dem Direktor für die Entwicklung internationaler strategischer Programme der Rheinmetall AG, Maximilian Froch, unterzeichnet. "Reicht das Eisen aus?" – Sacharowa zu Aussage lettischer Ministerpräsidentin über Eisernen Vorhang Am zukünftigen Produktionsstandort in Litauen soll demnach Munition des Kalibers 155 Millimeter hergestellt werden. Die Premierministerin des baltischen Staates, Ingrida Šimonytė, erklärte diesbezüglich, dass Russland noch lange Zeit die größte Bedrohung für Europa bleiben werde. Daher müsse Litauen so schnell wie möglich nicht nur in die Kampfbereitschaft und die Resilienz der Gesellschaft, sondern auch in die Verteidigungsindustrie investieren. Das Werk sei für Litauen, die Ukraine und die gesamte Region von Bedeutung. Verteidigungsminister Kasčiūnas betonte seinerseits, das Rheinmetall-Werk werde die Abhängigkeit Litauens von langen Lieferketten verringern, was derzeit ein großes Hindernis für die Deckung des Munitionsbedarfs in der EU und weltweit darstelle. Dadurch werde auch zur langfristigen Versorgung, zum Ausbau der Munitionsbestände und zur Unterstützung der Ukraine beigetragen. Darüber hinaus stärke die Absichtserklärung die bilateralen Beziehungen zwischen Vilnius und Berlin. Anfang März hatte die Europäische Kommission eine Entwicklungsstrategie der EU-Rüstungsindustrie präsentiert. Zu diesem Zweck plante Brüssel 1,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 ein. Bis 2030 sollten die EU-Länder 40 Prozent der Waffen und Ausrüstung durch gemeinsame Beschaffungsprogramme bestellen und mindestens 50 Prozent ihrer Verteidigungsetats innerhalb der EU ausgeben. Mehr zum Thema – Von der Friedens- zur Kriegsunion: EU will auf Kriegswirtschaft umstellen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.