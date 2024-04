Litauen: Unbekannte bewerfen russische Botschaft mit Molotowcocktails

Unbekannte haben in zwei aufeinanderfolgenden Nächten mehrere Molotowcocktails auf das Gelände der russischen Botschaft in Vilnius geworfen, meldet die Polizei der litauischen Hauptstadt. Der Schaden ist noch unklar, verletzt wurde niemand.

Quelle: AFP © PETRAS MALUKAS

Wie der litauische Rundfunk unter Berufung auf die Polizei des Landes berichtet, haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag und auf Montag brennbare Flüssigkeiten, sogenannte Molotowcocktails, auf das Gebäude der russischen Botschaft geworfen. Die Gebäudewand sei beschädigt worden, die Schadenshöhe werde ermittelt. Australien verbietet Russland den Bau eines neuen Botschaftsgebäudes in Parlamentsnähe Die Vorfälle wurden von Überwachungskameras sowie von Polizeibeamten aufgezeichnet, die in der Nähe des Botschaftsgebäudes im Dauereinsatz waren. Es gibt keine Verletzten, an der Gebäudewand sind Brand- und Rauchspuren zu sehen. Es werde nach Tatverdächtigen gefahndet und wegen Sachbeschädigung ermittelt, teilte die Polizei mit. Die russische Botschaft in Litauen sowie das russische Außenministerium haben sich bisher nicht zu den Vorfällen geäußert. Im Jahr 2022 hatte Litauen den russischen Botschafter aus dem Land verwiesen und seinen Botschafter aus Moskau zurückberufen. Derzeit wird die diplomatische Vertretung in Vilnius von einem zeitweiligen Geschäftsträger geleitet. Außerdem wurde das russische Konsulat in Klaipėda geschlossen. Mehr zum Thema - Kiew kündigt Pachtvertrag mit russischer Botschaft

