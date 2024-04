Vermisste Zweijährige aus Serbien wurde wohl angefahren und erwürgt

Die zweijährige Danka wurde seit über einer Woche vermisst. Bis Mittwoch gab es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Nun erklärte der serbische Präsident Aleksandar Vučić, dass zwei Männer den Mord an dem Mädchen gestanden haben.

Quelle: Gettyimages.ru

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić gab am Donnerstag bekannt, dass es "leider keine guten Nachrichten" über das Verschwinden der kleinen Danka gebe. Es seien zwei Personen festgenommen worden. "Sie haben den Mord gestanden", sagte er weiter. Er machte keine weiteren Angaben, in welcher Beziehung die beiden zum Kind standen. Dem serbischen Internetportal Telegraf zufolge, handelt es sich bei den beiden Männern um städtische Angestellte. "Die Angst läuft mit" – Thüringer CDU-Wahlplakat sorgt für Empörungen und Diskussionen Das zweijährige Mädchen galt zuvor seit mehr als einer Woche als vermisst. Bis Mittwoch habe es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes gegeben, teilte die serbische Polizei mit. Zwischenzeitlich suchte Interpol weltweit nach ihr. Zuletzt war das Kind am Dienstag vergangener Woche vor dem Haus ihrer Familie im Dorf Banjsko Polje in der Nähe der Bergbaustadt Bor im Osten Serbiens gesehen worden. Laut Telegraf sollen die beiden Männer die Zweijährige mit einem Auto angefahren haben. Die beiden Festgenommenen hätten ihren leblosen Körper dann in den Kofferraum befördert und anschließend auf einer Mülldeponie entsorgt. Die serbische Zeitung Informer schreibt, dass die Männer zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken gewesen sein sollen. Den Medienberichten zufolge wurden die beiden Arbeiter anhand von Blutspuren in ihrem Dienstfahrzeug überführt. Diese sollen nach einer DNA-Analyse dem Mädchen zugeordnet worden sein. Zudem schreibt die serbische Zeitung Blic, dass die Zweijährige nach dem Unfall noch gelebt habe. Einer der Arbeiter soll aus dem Fahrzeug gestiegen sein und sie dann mit bloßen Händen erwürgt haben. Dankas Leichnam konnte bisher nicht gefunden werden. Deswegen lässt sich auch die Todesursache nicht verifizieren. Von Berlin in die Provinz – Clan-Boss Issa Remmo beantragt in Mecklenburg deutsche Einbürgerung Ein Augenzeuge hatte zuvor behauptet, das verschwundene Mädchen in Wien gesehen zu haben, weshalb die Landespolizeidirektion Wien nach zwei Frauen suchte, die auf besagtem Video zu sehen sind. Nach der Veröffentlichung der Aufnahmen meldeten sich die Frauen bei den Behörden, und die Identitäten der drei gefilmten Personen konnten geklärt werden, wie die Wiener Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Zusammenhang mit der vermissten Danka könne nun "eindeutig und ohne jeden Zweifel ausgeschlossen werden", so die Landespolizeidirektion Wien. Mehr zum Thema – Initiative für die Wiedereinführung der Todesstrafe in Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.