Geiselnahme in niederländischem Nachtlokal – Polizei riegelt Stadtzentrum ab

In der niederländischen Stadt Ede wurden vier Personen in einem Nachtlokal als Geiseln genommen. Das Petticoat, so der Name des Lokals, wird üblicherweise von jungen Leuten besucht und hatte in dieser Nacht eine Techno-Party auf dem Programm.

Etwa gegen halb sechs, um die Zeit, in der das Lokal üblicherweise schließt, soll ein verwirrter Mann in das Lokal gekommen sein und gedroht haben, es in die Luft zu sprengen. Die Polizei erhielt kurz vor sechs Uhr morgens Kenntnis von dem Vorfall.

Daraufhin wurden 150 Wohnungen im Umfeld evakuiert. Auch eine Bahnlinie in der Nähe wurde gesperrt. Der Inhaber des Lokals bestätigte der Presse gegenüber, dass sich mehrere seiner Mitarbeiter in der Gewalt des Geiselnehmers befänden.

Update Ede: We merken dat er veel vragen zijn over de aanleiding. Op dit moment is er geen indicatie voor een terroristisch motief. ^AM — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

"Bisher gibt es keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv."

Inzwischen sollen mehrere Personen das Lokal verlassen haben. Dabei könnte es sich um einige der Geiseln handeln, da einer der jungen Männer eine Jacke des Lokals trägt.

Im Verlauf des Vormittags wurde klar, dass es sich bei den Geiseln um vier Beschäftigte des Lokals handelte. Drei davon wurden freigelassen.

Een aantal personen komt uit de kroeg gelopen. Mogelijk gaat het om vrijgelaten gijzelaars in Ede. #gijzelinghttps://t.co/dJOnzQXMGxpic.twitter.com/qKaJtpFC5K — De Gelderlander (@DeGelderlander) March 30, 2024

Kurz darauf hat auch die Polizei Gelderland die Freilassung von drei Geiseln bestätigt:

Update Ede: Er zijn zojuist drie gegijzelden vrijgelaten. De situatie is hiermee nog niet ten einde. ^AM — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

Der DJ der Party der vergangenen Nacht hat der Presse gegenüber bestätigt, dass die Besucher das Lokal zum Zeitpunkt der Geiselnahme bereits verlassen hatten. Es seien noch vier Mitarbeiter anwesend gewesen. Nach der Freilassung von dreien befand sich also noch eine Geisel in der Gewalt des Täters.

Ede liegt im Gelderland zwischen Utrecht und Arnhem. Bis vor wenigen Jahren war der Ort mit 123.000 Einwohnern von der Kunststoffindustrie geprägt. Inzwischen sind diese Werke geschlossen.

Etwa um 12:40 Uhr haben zwei weitere Personen das Lokal verlassen, darunter der mutmaßliche Geiselnehmer. Die Polizei bestätigte, dass die letzte Geisel frei ist, und meldete, eine Person sei festgenommen worden, mehr könne sie im Moment nicht mitteilen.

Update Ede: Zojuist is de laatste gegijzelde vrijgelaten. Er is één persoon aangehouden. Meer informatie kunnen we op dit moment nog niet delen. ^AM — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

Eine Lokalzeitung veröffentlichte ein Video der Festnahme:

De vijfde persoon die uit de kroeg in ede komt waar sinds vanmorgen een gijzeling aan de gang was, wordt hier gearresteerd. Het lijkt te gaan om een man, die snel wordt afgevoerd. #gijzelinghttps://t.co/dJOnzQXMGxpic.twitter.com/kpgdv3H8Hr — De Gelderlander (@DeGelderlander) March 30, 2024

Nach Aussage des Bürgermeisters der Stadt ist die Geiselnahme damit beendet. Vermutlich wird es trotzdem noch einige Zeit dauern, bis die in Sicherheit gebrachten Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren können. In der Zwischenzeit im Internet kursierende Gerüchte, es handele sich bei dem Geiselnehmer um einen Eritreer, wurden durch die Aufnahmen von der Festnahme eindeutig widerlegt.

