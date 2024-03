"El País": NATO-Truppen sind längst in der Ukraine aktiv

Die Zahl der westlichen Eingeständnisse, dass westliche Soldaten in der Ukraine aktiv sind, wächst ständig. Nun schrieb die größte Tageszeitung Spaniens, dass westliches Personal längst vor Ort sei – und zwar, um Kiew beim Einsatz von Waffen, die aus dem Ausland an die Ukraine geliefert wurden, zu beaufsichtigen.

Quelle: Gettyimages.ru © Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Aktive und ehemalige Militärangehörige aus NATO-Staaten operieren seit Langem in der Ukraine und beaufsichtigen den Einsatz der vom Westen gelieferten Waffen in Kiew, berichtete die spanische Zeitung El País am Montag. Taurus-Geheimnisverrat im Verteidigungsausschuss – eine(r) von 105 Anwesenden? Der von den USA geführte Militärblock sei neben den aktiven Kampfhandlungen "in praktisch jeden möglichen Aspekt" der Feindseligkeiten involviert, behauptete die spanische Zeitung. Dazu gehören die Lieferung von Waffen, die Bereitstellung von Zielinformationen und die Ausbildung ukrainischer Soldaten innerhalb des Landes, berichtet El País unter Berufung auf Interviews, die während des gesamten Konflikts geführt wurden. Ausgeschiedene ausländische Militärangehörige, die sich den ukrainischen Streitkräften als "Freiwillige" angeschlossen haben, dienen de facto auch als Agenten für ihre Heimatländer, so El País. Sie stellen "Wissen über die Situation an der Front zur Verfügung, um die Wirksamkeit der gelieferten Waffen und mögliche Probleme bei ihrer Verwendung zu ermitteln sowie mögliche Fälle von Korruption im Zusammenhang mit der geleisteten Hilfe aufzudecken", so die Zeitung. Die Anwesenheit aktiver und ehemaliger NATO-Truppen sei von offizieller Seite stillschweigend zugegeben worden, berichtete die spanische Zeitung. Das Blatt bezeichnete die jüngsten Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass westliche Länder Soldaten in die Ukraine entsenden könnten, als "Tabubruch" im Sinne eines Vorschlags für aktive Kampfeinsätze westlicher Militärangehöriger. Während eine Handvoll westlicher Staats- und Regierungschefs Macrons Position unterstützt haben, dass ein Einsatz zur Unterstützung Kiews im Konflikt mit Russland nicht ausgeschlossen werden kann, haben zahlreiche Offizielle – darunter NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg – diese Idee zurückgewiesen. Moskau betrachtet den Ukraine-Konflikt als einen von den USA geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland, in dem die Ukrainer als "Kanonenfutter" für westliche Interessen dienen. Es betrachtet die für Kiew kämpfenden Ausländer als "Söldner", die auf Geheiß westlicher Regierungen handeln. Mearsheimer: Was auch immer man der Ukraine schickt, der Krieg ist vorbei "Wir hören dort (im Ukraine-Konflikt) sowohl die französische als auch die englische Sprache. Das hat nichts Gutes zu bedeuten, vor allem nicht für sie, denn sie sterben dort, und zwar in großer Zahl", sagte Präsident Wladimir Putin letzte Woche mit Blick auf Macrons Äußerungen über mögliche westliche Truppenverlegungen. Hochrangige russische Vertreter haben angedeutet, dass die komplexeren Waffensysteme, die Kiew zur Verfügung gestellt wurden, höchstwahrscheinlich von NATO-Mitarbeitern bedient werden, da nicht genügend Zeit zur Verfügung stand, um die Ukrainer im Umgang mit ihnen zu schulen. Im vergangenen Monat hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die Beteiligung britischer und französischer Streitkräfte an der Vorbereitung ukrainischer Raketenstarts offenbart und erklärt, warum Berlin keine ähnlichen Waffen an Kiew liefern wird. Mehr zum Thema – US-Senator Lindsey Graham: Ukraine soll jüngere Soldaten einziehen – und US-Hilfe zurückzahlen

