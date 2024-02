Lettland lehnt westliche Bodentruppen in der Ukraine nicht grundsätzlich ab

Der Vorschlag des französischen Präsidenten, in der Ukraine westliche Bodentruppen einzusetzen, ist anscheinend noch nicht vom Tisch. Am Montag stieß Macron damit zunächst weitgehend auf Ablehnung. Am Mittwoch erklärte Lettland, es lehne den Einsatz westlicher Bodentruppen keineswegs ab.

Quelle: www.globallookpress.com © Sven Eckelkamp / IMAGO

Lettland lehne einen Einsatz westlicher Bodentruppen nicht grundsätzlich ab, meldete Wallstreet online unter Berufung auf die dpa in Riga. Am Mittwoch habe sich dazu ein Sprecher des lettischen Verteidigungsministeriums geäußert. Demnach prüfe das baltische EU- und NATO-Mitgliedsland auch die Entsendung von eigenen Bodentruppen als mögliche Unterstützung für die Ukraine. Macron: Einsatz westlicher Truppen in der Ukraine ist "nicht ausgeschlossen" Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Riga habe der Sprecher des Verteidigungsministeriums mitgeteilt: "Lettland prüft weiterhin viele verschiedene Möglichkeiten, die Unterstützung für die Ukraine zu stärken. Sollte es zu einer Einigung der NATO-Verbündeten über die Entsendung von Truppen in die Ukraine kommen, würde Lettland eine Teilnahme in Betracht ziehen." Am Montag war der Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, man könne zur Unterstützung der Ukraine westliche Bodentruppen in das Land entsenden, von anderen westlichen Staatsoberhäuptern zurückgewiesen worden, darunter auch von Deutschland. Macron hatte bei einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris gesagt: "Es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden ... aber angesichts der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann." Offensichtlich ist Macrons Vorstoß nicht überall auf Ablehnung gestossen, wie man an der Reaktion aus Lettland am Mittwoch erkennen kann. Der lettische Sprecher habe in seiner Mitteilung auch darauf verwiesen, das Lettland die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs militärisch unterstütze, wozu neben Waffenlieferungen auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Lettland und bei anderen Verbündeten gehöre. Mehr zum Thema - Der Ukrainekrieg könnte zu einem unerwarteten Ende kommen

