Studie: USA und Ukraine größte Nutznießer des Wodka-Embargos gegen Russland

Jetzt ist klar, wer aus dem von der EU auf Druck der USA verhängten Embargo gegen russischen Wodka den größen Nutzen zieht. Laut einer Studie der Nachrichtenagentur RIA Nowosti sind es vor allem die USA und die Ukraine, die von den Restriktionen profitieren.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Nach dem Verbot von Wodka aus Russland ist die EU auf Alkohol aus den USA, Montenegro und der Ukraine umgestiegen, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Die Hersteller aus diesen Ländern seien also die größten Nutznießer des Wodka-Embargos. Analyse Carlsberg versucht, den Russen die Biermarke Baltika zu stehlen – Gericht lässt das nicht zu Die Agentur wertete Statistiken aus und kam zu dem Schluss, dass die Vereinigten Staaten ihre Lieferungen zum Jahresende mehr als verdoppelt haben. Das brachte das Land auf Anhieb auf den ersten Platz unter den größten Lieferanten, stellt die Agentur fest, denn: "Im Jahr 2022 lagen die Vereinigten Staaten auf dem zweiten Platz zwischen Russland, das Wodka im Wert von 36,7 Millionen Euro lieferte, und der Ukraine mit Lieferungen im Wert von 15,3 Millionen Euro." An zweiter Stelle lag Montenegro, das das Volumen der Lieferungen binnen eines Jahres gleich um das 2017-Fache steigerte und damit zu den fünf wichtigsten Lieferanten gehörte. RIA Nowostierklärt: "Die Ukraine lieferte Ende des vergangenen Jahres Wodka im Wert von 19 Millionen Euro in die EU – fast ein Viertel mehr als im Jahr 2022 – und belegte damit den zweiten Platz auf der Liste der Importeure. An dritter Stelle der Liste steht das Vereinigte Königreich, das seine Lieferungen um sieben Prozent auf 14,2 Millionen Euro steigerte, und den Abschluss der Top fünf bildet Weißrussland mit Wachstumsraten von 6,8 Millionen Euro (15 Prozent mehr als im Vorjahr).

Die Wodka-Lieferungen aus Russland sind im Jahr 2023 um rund 59 Prozent auf 617.300 Euro eingebrochen. Dieser Rückgang wurde durch das im Rahmen des sechsten Sanktionspakets verhängte Einfuhrverbot für dieses Produkt aus Russland verursacht." Allerdings ist es kaum ein Segen für die EU, dass es keinen russischen Wodka auf dem EU-Markt gibt, denn das ukrainische und US-amerikanische Getreide, das in diesen Ländern zur Herstellung von Wodka verwendet wird, ist von zweifelhafter Qualität. Vor allem um das Getreide aus der Ukraine rankten sich bereits mehrere Skandale, da es in der EU verbotene Mittel enthält, von Pestiziden über Toxine bis hin zu GMO. Doch nun scheint es, als hätten die Käufer in der EU keine andere Wahl, als US-amerikanisches oder ukrainisches Getreide zu beziehen. Dank der Beamten aus Brüssel und der eigenen US-freundlichen Politiker. Mehr zum Thema - Nach einem Jahr "höllischer" Sanktionen lebt es sich in Russland besser als in Großbritannien

