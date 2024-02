"Nur Schachzug, um Zeit für Gegenschlag zu gewinnen" – Medwedew zu Verhandlungsangeboten

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew schätzte in einem großen Interview ein, wie er die Chancen für einen russischen Sieg im Krieg um die Ukraine sieht. Auch erklärte er, warum er in sozialen Medien so polternd auftritt.

Quelle: Sputnik © Jekaterina Schtukina

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat in einem ausführlichen Interview mit Medienvertretern seine Position zu vielen Fragen rund um den Ukraine-Konflikt und die Konfrontation mit dem Westen erläutert. Seit Jahren bekleidet er das wichtige Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Nationalen Sicherheitsrats. Auch ist er für seine äußerst streitlustigen und aggressiven Kommentare in den sozialen Medien bekannt. In einer Frage mit diesem Ruf konfrontiert, hat er diesen Umstand mit einer emotionalen Reaktion auf die große "Ungerechtigkeit im Umgang mit Russland" begründet. "Wir hätten ihnen (dem Westen) schon früher eine äußerst harte Antwort auf alle Fragen geben müssen", sagte er. Irgendwann werde es aber sowieso niemanden mehr geben, dem man im Westen die Hand reichen könnte. "Wenn sich die Beziehungen normalisieren, wird die absolute Mehrheit der gegenwärtigen Politiker im Westen in die politische Versenkung verschwinden, sie werden verschwinden", sagte Medwedew. Es werde allerdings noch sehr lange dauern, womöglich Jahrzehnte, bis es dazu kommt. Zu groß sei die Wasserscheide, die Russland und den transatlantischen Westen trennt. Von möglichen Friedensverhandlungen, die die Kampfhandlungen im Stellvertreterkrieg mit der NATO und dem Westen zum Erliegen bringen könnten, hält er nicht viel. Diese Signale seien ein schlauer Schachzug, der darauf abziele, dass Russland seine strategischen Verteidigungskräfte stoppe. Dies würde verhindern, dass "russische Gebiete in ihren heimischen Schoß zurückkehren". Zu diesen Gebieten hat Medwedew u. a. die "russische Stadt" Odessa und die Hauptstadt Kiew gezählt. Kiew habe "russische Wurzeln", sei aber derzeit von Feinden des Landes, allen voran den USA, übernommen worden und stelle für Russland eine Gefahr dar, so der ehemalige Präsident. "Wenn von der Ukraine nach all dem, was geschieht, etwas übrig bleibt, dann hat ein solcher Staat vielleicht eine Chance zu überleben, wenn auch keine sehr große ... Wir müssen die Zukunft Russlands garantieren, und ohne die Niederlage dieser nationalistischen, profaschistischen Clique in Kiew ist das unmöglich. Dieses Regime muss fallen, es muss zerstört werden, es darf nicht in der Welt bleiben", sagte Medwedew.

Er hielt es für möglich, dass einige Gebiete im westlichen Teil des Landes nach dem Ende der Kampfhandlungen nicht unter russischer Kontrolle bleiben. Die Zukunft dieser Gebiete könnte dann im Zuge eines politischen Prozesses geklärt werden, wobei die Menschen, die diese Gebiete bewohnen, in diesem Prozess ein Wort mitzureden haben sollten. Der derzeitige ukrainische Staat sei für die Ukrainer selbst gefährlich, betonte Medwedew. "Und für sie sieht diese Wahl so aus: entweder in einem normalen, gemeinsamen Staat mit Russland zu leben oder auf jeden Fall auf der Grundlage einiger identischer Prinzipien des gemeinsamen Staates – oder aber endloser Krieg. Sie müssen diese Wahl für sich selbst treffen." Mehr zum Thema – Russischer Ex-Präsident Medwedew: "Von Kiew geht existenzielle Bedrohung für Russland aus"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.