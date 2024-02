Rom restauriert Trajansforum mit dem Geld eines russischen Unternehmers

Europas Umgang mit russischem Geld nimmt immer bizarrere Züge an. Beispielsweise wurde auf dem Trajansforum in Rom gerade ein Fragment der berühmten Ulpia-Basilica restauriert – finanziert von einem russischen Unternehmers, der unter EU-Sanktionen steht.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Ein Fragment der berühmten Basilica von Ulpia, die von Apollodor von Damaskus erbaut wurde, ist auf dem Trajansforum in Rom rekonstruiert worden. Die Restaurierung dauerte drei Jahre und wurde schließlich Ende des Jahres 2023 abgeschlossen. Ob die Basilica restauriert werden sollte oder nicht und ob dies auf diese Art und Weise hätte geschehen sollen, darüber wird in Italien seit Wochen diskutiert. Aber das ist noch nicht einmal das Interessante an der ganzen Geschichte. Denn die umfangreiche und teure Restaurierung wurde nur dank der großzügigen Spenden von Alischer Usmanow, einem russischen Milliardär und Unternehmer mit usbekischen Wurzeln, möglich. Im Übrigen steht er unter EU-Sanktionen. Die Fachzeitung The Art Newspaper berichtet: "Das heute teilweise aus seinen Ruinen wiederauferstandene Gebäude nimmt einen wichtigen Platz in der Geschichte der antiken Architektur ein. Die Basilica Ulpia (106-113 nach Christus), die von einem der legendären Architekten der Antike, Apollodorus von Damaskus, erbaut wurde, war das Herzstück des Trajansforums, des größten der kaiserlichen Foren des alten Roms. Im Laufe der Zeit verfiel das Forum, das einst das Zentrum des sozialen und politischen Lebens im Römischen Reich war, zu einer Ruine. Schon zu Beginn des Mittelalters erlitt das Gebäude schwere Schäden, wurde verlassen und geplündert. Die Steine der Ulpia-Basilica dienten als Material für andere Bauten. Über Jahrhunderte hinweg kannte die Welt nur die fragmentarisch erhaltenen Säulen des Bauwerks. Fast zwei Jahrtausende lang waren die Ruinen ein fester Bestandteil des architektonischen Charakters der Stadt." Bloomberg: Russische Milliardäre werden trotz Sanktionen immer reicher Es ist nicht das erste Mal, dass Usmanow, der derzeit gegen die Sanktionen der EU klagt, an der Restaurierung von Roms Altertümern beteiligt ist. So gehören zu Usmanows Konto "die Restaurierung des Saals der Horatier und Curiatier im Palazzo dei Conservatori, des Monte-Cavallo-Brunnens auf der Piazza del Quirinale und anderer Denkmäler", schreibt The Art Newspaper. Die Spende für das Trajansforum ist jedoch seine bisher größte Investition – er hat insgesamt satte eineinhalb Millionen Euro für die Restaurierung bereitgestellt. Offenbar um die Aufmerksamkeit ukrainischer Aktivisten und anderer "sozial Engagierter" nicht auf sich zu ziehen, verzichtete die Gemeinde Rom auf eine feierliche Einweihungszeremonie für die renovierte Basilika. Eine Gedenktafel, die auf Usmanows Beitrag zur Restaurierung hinweist, hat man jedoch angebracht. Mehr zum Thema - EU-Gericht stellt sich auf die Seite des sanktionierten russischen Unternehmers Usmanow

