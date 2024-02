Jetzt auch Niederlande und Italien: Bauernproteste in Europa weiten sich aus

Was in Deutschland begann, setzt sich jetzt nach Frankreich und Belgien auch in den Niederlanden und Italien fort. Auch wenn die Beweggründe der Bauern aus den einzelnen Ländern zum Teil unterschiedlich sind.

Quelle: AFP © Marco Bertorello

Die Bauernproteste in ganz Europa haben sich zum Wochenbeginn fortgesetzt. In den Niederlanden blockierten Demonstranten gestern am späten Abend Autobahnen und entzündeten Feuer, wie die niederländische Polizei und mehrere Medien berichteten. Farmers in the Netherlands stage a significant protest, blocking roads, employing pyrotechnics, and burning tires and fertilizer.#Netherlands#dutchfarmers#dutchfarmersprotest#farmers#FarmersProtest#FarmersProtest2024#AgriculteursEnColerepic.twitter.com/unU42iIYZX — The Workers Rights (@theworkersright) February 6, 2024 In Lettland sprachen sich Tausende Demonstranten für ein Verbot von russischen Getreideimporten in die EU aus. Außerdem forderten die Landwirte bei den Aktionen in insgesamt 16 Städten weniger Bürokratie und eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf lokal angebaute Früchte und Beeren. Italienische Bauern verlangten unterdessen ein Treffen mit einem Minister der Regierung. Aus der Toskana machten sich rund 50 Traktoren auf den Weg in die Hauptstadt Rom, wo bis Freitag 1.500 bis 2.000 Traktoren erwartet werden, wie die Bewegung für landwirtschaftliche Erneuerung AFP erklärte. #Iksteundeboeren#boerenprotest#farmersprotest2024https://t.co/YoAifGMj6y — Santaswoodshop (@santaswoodshop) February 6, 2024 Seit Wochen gehen Landwirte in mehreren europäischen Ländern auf die Straße. Dabei protestieren sie auch gegen aus ihrer Sicht unfairen Wettbewerb mit Produkten aus dem Ausland. Am Wochenende kam es beispielsweise in Deutschland, Frankreich, Griechenland und erstmals auch in dem Nicht-EU-Land Schweiz zu Protesten. Mehr zum Thema – Landesbauernverband Sachsen-Anhalt verteidigt radikalere Protestaktionen

