Finnland: Grenze zu Russland bleibt geschlossen

Seit fast zwei Monaten ist die finnische Grenze zu Russland geschlossen. Diese Woche könnte sie wieder geöffnet werden, doch dazu wird es wohl nicht kommen. Finnische Minister begründen die Verlängerung der Maßnahmen mit der nationalen Sicherheit des Landes.

Quelle: AFP © MINNA RAITAVUO

Finnlands Innenministerin Mari Rantanen hat erklärt, dass die Grenzübergänge zu Russland vorerst nicht geöffnet werden. Die Entscheidung der Regierung diene vor allem der Stärkung der nationalen und zivilen Sicherheit. In einem Interview mit dem Rundfunksender Yle sagte sie: "Auf der anderen Seite der Grenze warten viele Menschen. Am Vorgehen Russlands scheint sich nichts geändert zu haben. Im Dezember haben wir die Folgen der Grenzöffnung gesehen. Wir werden dem Druck nicht nachgeben. Die Schließung der Grenze wird so lange wie nötig andauern. Wir hoffen, dass ein Ende in Sicht ist, aber im Moment ist das nicht der Fall." Nach Angaben des finnischen Grenzschutzes halten sich auf der russischen Seite der Grenze nach wie vor zahlreiche Drittstaatsangehörige auf, die ohne die erforderlichen Dokumente nach Finnland einreisen wollen. Auch Premierminister Petteri Orpo hält eine Öffnung der Grenzübergänge für ausgeschlossen. Vergangene Woche sagte er: "Es ist offensichtlich, dass wir die Grenzen nicht öffnen können. Gleichzeitig müssen wir Maßnahmen gegen illegale Einreisen vorbereiten. Daran arbeitet die Regierung aktiv. Einfache Lösungen wird es nicht geben. Aber das wichtigste Prinzip ist, dass wir die Sicherheit der Grenzen Finnlands und die nationale Sicherheit gewährleisten. Das hat oberste Priorität. " Der Regierungsbeschluss zur Schließung der Ostgrenze gilt zunächst bis zum 11. Februar. Im November 2023 hatten die finnischen Behörden damit begonnen, den grenzüberschreitenden Verkehr nach Russland einzuschränken, bis Ende des Jahres wurden alle Übergänge geschlossen. Helsinki begründete die Maßnahmen mit der hohen Zahl illegaler Einwanderer aus Russland. Moskau wurde vorgeworfen, absichtlich eine Migrationskrise als "hybriden Angriff" inszeniert zu haben, während der Kreml diese Vorwürfe als "völlig unbegründet" zurückwies. Mehr zum Thema - Finnland verlängert Grenzschließung zu Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.