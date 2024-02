Schoigu: Mehr als 23.000 ukrainische Soldaten im Januar getötet oder verwundet

Russlands Verteidigungsminister Schoigu teilt mit, dass Kiew im vergangenen Monat schwere Verluste erlitten habe. Insgesamt seien mehr als 23.000 ukrainische Soldaten getötet oder verwundet worden. Die russische Armee behalte weiterhin die Oberhand.

Quelle: Sputnik © Dmitri Charitschkow

Die Ukraine habe im Januar schwere Verluste erlitten, berichtete Minister Sergei Schoigu bei einer Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums am Freitag. Ihm zufolge seien 23.000 Mann getötet oder verwundet worden. "Russische Truppenverbände reduzieren weiterhin systematisch das Kampfpotenzial des Gegners", sagte Schoigu. Sie behalten weiterhin die strategische Oberhand. Die Einheiten "rücken vor, erweitern ihre Kontrollbereiche und verbessern ihre Position entlang der Frontlinie". "Um den Zusammenbruch der Verteidigung zu verhindern, wirft die ukrainische Führung ihre letzten Reserven in den Kampf und führt in aller Eile neue Zwangsmobilisierungen durch". Das russische Militär habe im Januar 127 Angriffe auf die militärische Infrastruktur der ukrainischen Streitkräfte und deren militärisch-industrielle Komplexe durchgeführt. Laut Schoigu seien Betriebe zur Herstellung, Modernisierung und Reparatur von Waffen, Waffenlager, Militärflugplätze, Treibstoffdepots zerstört worden. Putin: Entmilitarisierte Zone in Ukraine wird von russischen Städten weg verschoben Es seien "mehr als 3.000 Einheiten verschiedener Waffen" zerstört worden, darunter auch ausländische. "Dazu zählen deutsche Leopard-Panzer, amerikanische Bradley-Kampffahrzeuge, Patriot- und HIMARS-Raketenwerfer", erklärte der Minister. Er erwähnte auch den Abschuss der Maschine Il-76 über dem Gebiet Belgorod. "Letzte Woche wurde ein russisches Transportflugzeug mit ukrainischem Militärpersonal an Bord, das ausgetauscht werden sollte, von ukrainischem Gebiet aus angegriffen und abgeschossen. Dies zeigt den zynischen Charakter Kiews, das bereit ist, jedes Verbrechen zu begehen, um seine egoistischen Ziele zu erreichen." Mehr zum Thema – EU einigt sich auf Ukraine-Hilfen von 50 Milliarden Euro

