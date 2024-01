Finnland: Präsidentschaftskandidaten ohne Mehrheit – Stichwahl

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Finnland hat am Sonntag kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Der Konservative Alexander Stubb tritt nun in einer Stichwahl gegen den Grünen Pekka Haavisto an.

Quelle: AFP © MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Bei den Präsidentschaftswahlen in Finnland hat am Sonntag kein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten. Der frühere Ministerpräsident Alexander Stubb kam nach Auszählung der Stimmen auf 27,2 Prozent. Ex-Außenminister Pekka Haavisto lag mit 25,8 Prozent an zweiter Stelle. Die beiden müssen nun in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Die Entscheidung wird am 11. Februar fallen. Bericht: Finnland schließt zweisprachige Schulen an Grenze zu Russland "Es sieht so aus, als hätten wir das Finale erreicht. Aber wissen Sie was? Das Rennen hat gerade erst begonnen", sagte Stubb während der Stimmenauszählung. Er forderte seine Unterstützer auf, 13 Tage lang "wie verrückt zu arbeiten". Haavisto bezeichnete sein Ergebnis als "sehr gut". "Das sind die Probleme, die die Menschen bewegen, und sie brauchen einen Präsidenten, der die Probleme des finnischen Volkes versteht", sagte er. Der rechtspopulistische Parlamentspräsident Jussi Halla-aho kam auf 19,0 Prozent der Stimmen. Olli Rehn, der Gouverneur der finnischen Zentralbank, erhielt 15,3 Prozent, die übrigen Kandidaten weniger als fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,9 Prozent. Alle Kandidaten versprachen eine harte Haltung gegenüber Russland, sollten sie zum Präsidenten gewählt werden. Im April 2023 war das Land als 31. Mitglied in die NATO aufgenommen worden. Mehr zum Thema - Finnland verlängert Grenzschließung zu Russland

