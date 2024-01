Abschuss von Il-76: Kiews Militäraufklärung bestätigt Echtheit der Gefangenenliste zum Austausch

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Ukraine anerkennt, dass beim Abschuss des russischen Transportflugzeugs Il-76 auszutauschende ukrainische Gefangene starben. Die von Russland veröffentlichte Gefangenenliste sei echt, teilte der Militärgeheimdienst mit.

Quelle: Sputnik

Der Koordinierungsstab für Angelegenheiten Kriegsgefangener beim GUR (der Hauptleitung für Aufklärung beim Verteidigungsministerium der Ukraine) hat bestätigt, dass die von Margarita Simonjan in den sozialen Netzwerken verbreitete Liste mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen echt sei. Diese waren an Bord der im Gebiet Belgorod abgeschossenen russischen Iljuschin Il-76 gewesen und hätten am 24. Januar 2024 gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht werden sollen, wenige Stunden nach der geplanten Landung auf dem Militärflughafen von Belgorod. Russische Ermittler legen Beweise für die Anwesenheit ukrainischer Soldaten an Bord der Il-76 vor Das ist das erste Anzeichen dafür, dass die Ukraine anerkennt, dass bei dem Abschuss des russischen Transportflugzeugs Il-76 tatsächlich auszutauschende ukrainische Gefangene starben. Zuvor hatten ukrainische Medien durch Fake-News-Kampagnen versucht, diese Tatsache in Zweifel zu ziehen. So wurde z. B. behauptet, dass ein Teil der Gefangenen auf der Liste bereits am 3. Januar schon ausgetauscht worden sei. Nun sprechen die Verantwortlichen in Kiew mit den Angehörigen dieser Gefangenen, wie der Koordinierungsstab weiter berichtet. Anwesend waren bei dem Treffen GUR-Chef Kirill Budanow, der erste stellvertretende Leiter des Sicherheitsdienstes SBU Sergei Andruschtschenko und weitere hohe Beamte. Nach Angaben des Koordinierungstabs haben die Angehörigen der Gefangenen keine charakteristischen Anzeichen in den Tattoos auf den von der russischen Seite gezeigten Körperteilen erkannt, die auf ihre Angehörigen hinweisen könnten. Im Internet kursieren kurze verpixelte Sequenzen, die Körperteile mit Tattoos von maximal drei Personen zeigen. Nach russischen Angaben handelte es sich dabei um eine für die nationalistische Szene typische Tätowierung. GUR-Chef Budanow erklärte seinerseits, dass zuverlässige und umfassende Informationen darüber, wer sich an Bord der Il-76 befunden haben könnte, nach wie vor nicht vorliegen. Meinung "Leichenteile sind keine Beweise" – Äquilibristik der deutschen Medien zum Abschuss der Il-76 Nach russischen Angaben war die Il-76 von zwei ukrainischen Luftabwehrraketen abgeschossen worden, mutmaßlich aus US-amerikanischer oder französischer Produktion. Der russische Präsident Wladimir Putin ließ offen, ob die Ukrainer die russische Maschine mit eigenen Soldaten "absichtlich, aus Versehen oder heimtückisch" abgeschossen haben. Er betonte auch, dass die Ergebnisse der Ermittlungen im Fall der Il-76 in wenigen Tagen "in vollem Umfang" öffentlich gemacht werden – "damit die Menschen in der Ukraine wissen, was wirklich passiert ist". Inzwischen tauchen immer mehr Informationen zu den Personalien der ukrainischen Kriegsgefangen auf, die sich an Bord der abgeschossenen Maschine befunden hatten. So veröffentlichte die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti ein Videotelefonat des Soldaten Andrei Raduschinski mit seiner Mutter. Im Gespräch muntert er seine Mutter auf, für seine Freilassung weiterzukämpfen, da sein Antrag dreimal abgelehnt worden war. "Von der ukrainischen Seite wird mein Name ständig gestrichen", beschwert er sich bei seiner Mutter. Auch betont er im Gespräch, dass es ihm gut gehe. Mehr zum Thema - Medwedew über Absturz der Il-76: Ergebnis des innenpolitischen Kampfes in Kie

