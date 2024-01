Elon Musk besucht KZ Auschwitz

Der Milliardär Elon Musk hat das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau besucht und anschließend auf einer Konferenz über Online-Antisemitismus gesprochen. Zuvor war seine Plattform X wegen Antisemitismusvorwürfen in die Kritik geraten.

Quelle: AFP © YOAV DUDKEVITCH / EUROPEAN JEWISH ASSOCIATION

Der US-Unternehmer Elon Musk hat die Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz besucht. Fotos zeigten ihn am Montag mit seinem Sohn und dem amerikanisch-jüdischen Experten Ben Shapiro. Nachdem Musk eine Kerze für die rund eine Million Opfer angezündet hatte, die während der Besatzung Polens in dem Vernichtungslager ums Leben kamen, sprach er im benachbarten Krakau auf einer Konferenz der European Jewish Association (EJA) über Antisemitismus im Internet. Elon Musk unterstützt Bauernproteste in Berlin "Es hat mich tief bewegt", zitiert ihn der Tagesspiegel über den Besuch des Konzentrationslagers. "Ich muss das jetzt ein paar Tage sacken lassen." Hätte es im Zweiten Weltkrieg soziale Medien und Meinungsfreiheit gegeben, wäre es unmöglich gewesen, solche Verbrechen zu verbergen. Die "unermüdliche Suche nach der Wahrheit" sei das Ziel seiner Plattform X, betonte Musk. Im November war er in die Kritik geraten, weil er einen Beitrag mit mutmaßlich antisemitischem Inhalt als "tatsächliche Wahrheit" bezeichnet hatte. Unter dem Druck der Öffentlichkeit hat er sich später entschuldigt. Die Anti-Defamation League, eine jüdische Bürgerrechtsorganisation, warf ihm vor, antisemitische Botschaften auf der Plattform zu dulden. Daraufhin beschlossen einige große Werbekunden wie Apple und Disney, ihre Werbung auf X einzustellen. Dies soll der Plattform mehrere Millionen US-Dollar gekostet haben. Kurz nach dem Eklat reiste Musk nach Israel und traf sich mit Premierminister Benjamin Netanjahu. Der Großunternehmer betonte, dass Israel "keine andere Wahl" habe, als die Hamas-Terroristen "zu neutralisieren". Der israelische Präsident Isaac Herzog, der ebenfalls mit Musk zusammentraf, hatte vor dem Besuch erklärt, er werde die Zeit nutzen, um die Notwendigkeit zu unterstreichen, "den wachsenden Antisemitismus im Internet zu bekämpfen". Mehr zum Thema - Wegen Konflikt mit Huthis: Tesla muss Produktion in Deutschland stoppen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.