Selenskij: Polen will der Ukraine einen Kredit für Waffen geben

Der Kredit, der nicht genauer beziffert ist, soll zusätzlich zu den 3 Milliarden Euro Militärhilfe fließen. Die Vorgängerregierung von Tusk hatte zuletzt eine Fortsetzung der Militärhilfe infrage gestellt. Grund waren Handelsstreitigkeiten um Getreidelieferungen.

Quelle: www.globallookpress.com © Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Polen wird der Ukraine einen Kredit für "umfangreichere Waffenkäufe" geben, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij nach seinem Treffen mit dem polnischen Premierminister Donald Tusk in Kiew am Montag. "Es gibt nichts Wichtigeres", als Kiew mehr Waffen zu geben, sagte Tusk. Meinung Donald Tusk als "deutscher Agent" in Polen: Welche Chancen ergeben sich für Russland? "Wir schätzen die unerschütterliche Unterstützung Polens und das neue militärische Hilfspaket für die Ukraine, wie auch eine neue Form der Zusammenarbeit, die auf umfangreichere Waffenkäufe für den ukrainischen Bedarf abzielt: einen polnischen Kredit für die Ukraine", schrieb Selenskij auf X. In seiner Rede in Kiew sagte Tusk außerdem, Warschau sei bereit, die Gespräche über die gemeinsame polnisch-ukrainische Produktion von Waffen und Munition auf dem Gebiet der Ukraine abzuschließen, und dass er für Polen eine Zusage der G7 unterzeichnet habe, die Ukraine weiter zu bewaffnen, bis sie ihr verlorenes Gebiet wieder eingenommen habe. Weder Tusk noch Selenskij enthüllten, wie viel Geld Polen der Ukraine leihen werde und wann dieses Geld fließen werde. Warschau hat Kiew seit Beginn des russischen Militäreinsatzes nach Daten des Kieler Weltwirtschaftsinstituts bereits über 3 Milliarden Euro an Militärhilfe zukommen lassen. Im September war die Zukunft der polnischen Militärhilfe jedoch ungewiss, als Tusks Vorgänger, Mateusz Morawiecki, ankündigte, sein Land werde "nicht weiter irgendwelche Waffen in die Ukraine liefern" und sich stattdessen auf den Aufbau der eigenen Truppen konzentrieren. Morawieckis Aussage erfolgte während eines Handelsstreits, der dazu führte, dass Kiew eine, inzwischen ruhende, Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen Polen und einige andere EU-Staaten einreichte, die ukrainische Getreidelieferungen untersagten, da diese ihre heimischen Produzenten unterboten hätten. Analyse Europa zunehmend unwillig, Waffen an Ukraine zu liefern Nachdem Morawieckis nationalistische Regierung durch das Pro-EU-Kabinett von Tusk ersetzt worden war, hat der neue Premier versprochen, dass die Differenzen zwischen Warschau und Kiew den Fluss der Waffen nicht beenden. "Es gibt nichts Wichtigeres, als die Ukraine in ihren Kriegsanstrengungen gegen den russischen Angriff zu unterstützen. Das ist absolut die Nummer eins", sagte er nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Polsat. Mehr zum Thema - Regierungswechsel als Firmenübernahme: Das Staatsmedien-Theater in Polen

