Junger Russe vom Land wird Model bei Prada-Modenschau

Ein hübscher russischer junger Mann erreichte den Laufsteg einer Modenschau der renommierten italienischen Marke Prada in Mailand. Es ist nicht das erste Mal, dass sich dieses Unternehmen gegen den westlichen Mainstream stellt – erst kürzlich hat es seine Kreationen bereits durch ein anderes russisches Model vorstellen lassen.

Quelle: Legion-media.ru © Www.Fashionpps.Com / Avalon

Das russische Model Jewgeni Iwanow aus dem Dorf Schumicha, in dem kaum noch dreihundert Menschen leben, wurde Model bei der alljährlichen Mailänder Modenschau der italienischen Marke Prada. Das teilte der Produzent und Designer Artjom Kriwda auf seinem Telegram-Kanal mit. Er veröffentlichte ein Foto vom Laufsteg, das Jewgeni in einer voluminösen weißen Jacke über grauer Hose mit grünem Gürtel, einem blauen Rollkragenpullover und schwarzen Lackschuhen zeigt. In der Bildunterschrift schrieb der Designer: "Großartige Nachrichten! Unser Shenja Iwanow aus dem Dorf Schumicha (ca. 250 Einwohner) ist bei der Prada-Show. Herzlichen Glückwunsch an Shenja und die Agentur TANN!" Schumicha ist ein kleines historisches Dorf in der Nähe der Hauptstadt Jekaterinburg der Swerdlowskaja Oblast im Ural, das im frühen 18. Jahrhundert gegründet wurde. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Prada sich nicht scheut, gegen den Strom zu schwimmen und junge russische Models für seine Modenschau einzuladen. So eröffnete das russische Model Tatjana Tschurbanowa auch wenige Monate nach dem Beginn der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine im September des Jahres 2022 eine Modenschau der Prada, die ebenfalls im Rahmen der Mailänder Modewoche organisiert worden war. Es ist bekannt, dass Tschurbanowa aus der Stadt Mzensk im Gebiet Orjol stammt. Im März des Jahres 2021 erschien das Model auf dem Cover der russischen Ausgabe der Zeitschrift Vogue. Und bei den Modeveranstaltungen im Jahr 2022 nahm das Model an nicht weniger als 23 Modeschauen teil. Mehr zum Thema - "Cancel Culture" lahmt: Russische Oper wird in Deutschland Kulturgut zu Weihnachten

