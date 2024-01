EU greift weiter auf Notgasreserven zurück

Die kalte Witterung hat zu einem sprunghaften Anstieg des Energieverbrauchs in der Europäischen Union geführt. Die Gasvorräte in der EU fielen Anfang Januar auf 85 Prozent, nachdem die Speicher im Oktober einen Rekordstand von fast 98 Prozent erreicht hatten.

Quelle: Legion-media.ru © Panama Pictures

Die Erdgasvorräte in den unterirdischen Speichern der EU schrumpfen weiter, da das kalte Wetter dazu führt, dass mehr Brennstoff zum Heizen verwendet wird, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag. Die Gasvorräte in der EU, einer der wichtigsten Indikatoren für den Weltmarkt, fielen Anfang Januar auf 85 Prozent, nachdem die Speicher im Oktober einen Rekordstand von fast 98 Prozent erreicht hatten. Gazprom: EU kauft russisches Gas trotz aller Erklärungen Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, zum Beispiel aus Windkraftanlagen, ging im Dezember zurück und deckte nur noch etwa 15 Prozent des Energiebedarfs der EU, wie die Daten zeigten. In der Zwischenzeit liefert der russische Energiekonzern Gazprom weiterhin Gas für den Transit nach West- und Mitteleuropa durch die Ukraine über die einzige verbleibende Gaspumpstation, Sudscha. Der ukrainische Gasnetzbetreiber teilte mit, er habe von Gazprom einen Antrag auf Durchleitung von 42,4 Millionen Kubikmetern durch Sudscha für Dienstag erhalten. Dies ist nach Angaben von Gazprom die höchste Gasmenge, die technisch über diesen Einspeisepunkt gepumpt werden kann. Eine weitere wichtige Arterie für Gaslieferungen nach Europa, die Station Sochranowka, über die zuvor etwa ein Drittel des russischen Gases, das durch die Ukraine in die EU floss, abgewickelt worden war, wurde im Mai 2022 von Kiew abgeschaltet. Damit blieb Sudscha als einziger Zugangspunkt für den Gastransit durch das Land übrig. Kiew hat den Transit durch Sochranowka zu einem Fall "höherer Gewalt" erklärt und behauptet, es könne die technische Überwachung der Station nicht mehr durchführen. Nach Ansicht von Gazprom gibt es jedoch keinen Grund für eine solche Maßnahme und die Station kann normal betrieben werden. Mehr zum Thema - Letzte Hoffnung: Kiew bereitet sich vor, Europa zu erpressen

