Dänemark verschiebt Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine

Wie die Zeitung Berlingske berichtet, hat Dänemark beschlossen, die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine auf das zweite Quartal 2024 zu verschieben. Kopenhagen ist der Ansicht, dass die Bedingungen für die Übergabe der Flugzeuge an Kiew noch nicht erfüllt sind.

Quelle: Gettyimages.ru © Nicolas Economou/NurPhoto

Die Lieferung dänischer F-16-Flugzeuge an die Ukraine ist auf mindestens das zweite Quartal des Jahres verschoben worden. Dies berichtete die Zeitung Berlingske unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte im August letzten Jahres bei einem Besuch von Wladimir Selenskij in Kopenhagen von Plänen gesprochen, die Kampfjets um den Jahreswechsel herum an Kiew zu übergeben. Sie hatte versichert, dass die Ukraine im Winter sechs Flugzeuge erhalten könne. Jetzt berichtet das dänische Verteidigungsministerium jedoch, es sei zu früh, um über Lieferungen zu sprechen. Die Behörde erklärte: "Wir haben immer gesagt, dass die Lieferung von Flugzeugen von einer Reihe von Bedingungen abhängt. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge könnten wir über das zweite Quartal sprechen." Das Ministerium fügte hinzu, dass zu den Bedingungen die Erfüllung des Ausbildungsprogramms durch ukrainische Piloten und die Schaffung der notwendigen Logistik und Infrastruktur in der Ukraine selbst für die Wartung der F-16 gehören. Welche Bedingungen noch nicht erfüllt sind, teilte das Militärdepartement nicht mit. Verteidigungsministerium Russlands: Auslandshilfe für Kiew übersteigt 200 Milliarden US-Dollar Nach Angaben von Berlingske befinden sich derzeit sechs ukrainische Piloten im Ausbildungszentrum in Dänemark. Am 22. Dezember 2023 hatte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erklärt, sein Land habe mit der Vorbereitung der ersten 18 F-16-Kampfjets begonnen, die in die Ukraine geschickt werden sollen. Er hatte jedoch auch darauf hingewiesen, dass für die Lieferung noch Bedingungen erfüllt werden müssen, darunter Personal- und Infrastrukturanforderungen. Die Niederlande hatten Kiew im Sommer 42 F-16-Kampfflugzeuge zugesagt, Dänemark 19. Darüber hinaus hatte Belgien der Ukraine mehrere Kampfjets zur Verfügung stellen wollen. Alle diese Länder erwarten, dass sie anstelle der an die Ukraine übergebenen Flugzeuge modernere F-35 erhalten. Mehr zum Thema – Ukrainisches Rüstungsunternehmen: Lieferung von Kampfjets an Kiew von Moskau torpediert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.