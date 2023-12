Oberhaupt der Krim: Eine Person bei Angriff durch ukrainische Armee getötet

In der Nacht auf Dienstag haben ukrainische Streitkräfte ein Landungsschiff der russischen Schwarzmeerflotte in der Stadt Feodossija beschädigt, berichtet das russische Verteidigungsministerium. Eine Person kam dabei ums Leben, teilt das Oberhaupt der Krim mit.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

In der Nacht auf Dienstag haben die ukrainischen Streitkräfte den Hafen von Feodossija angegriffen, teilte Sergei Aksjonow mit, das Oberhaupt der Krim. "In der Gegend von Feodossija kam es zu einem feindlichen Angriff. Der Hafenbereich ist abgesperrt. Derzeit hat die Detonation aufgehört und das Feuer konnte lokalisiert werden. Alle Dienste sind vor Ort. Die Bewohner mehrerer Häuser werden übersiedelt", schrieb er nachts auf Telegram. Später fügte er hinzu, dass bei dem Angriff eine Person getötet und zwei weitere verletzt worden seien. Sechs Gebäude seien beschädigt worden. Die Zeitung Kommersant berichtete unter Bezugnahme auf die Stadtverwaltung, dass inzwischen 400 Bewohner in der Nähe des Hafens evakuiert worden seien. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass das Landungsschiff "Nowotscherkassk" bei der Abwehr eines Angriffs der ukrainischen Streitkräfte beschädigt worden sei. Zudem seien zwei ukrainische Su-24-Kampfjets in der Nähe der Stadt Nikolajew abgeschossen worden. Norwegischer Tanker in Rotem Meer angegriffen – Huthi in Jemen bekennen sich zu Attacke Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte wurde der Angriff gegen 02:30 Uhr Ortszeit durchgeführt. Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe Nikolai Oleschtschuk behauptete, dass das Schiff "den Weg gegangen sei" wie die Moskwa, das ehemalige Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, das nach einem ukrainischen Angriff im vergangenen Jahr gesunken sei. Er dankte den ukrainischen Militärpiloten, die an dem Einsatz beteiligt waren, bestätigte jedoch keine Verluste auf Seiten Kiews. Mehr zum Thema - Selbstgebaute Sprengsätze und 200 kg Sprengstoff: FSB entdeckt ukrainische Saboteure auf der Krim

