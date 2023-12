Macron schließt Einladung Putins zum 80. Jahrestag der Normandie-Landung nicht aus

Eine Einladung an Wladimir Putin nach Frankreich zum 80. Jahrestag der Landung in der Normandie sei nicht ausgeschlossen, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. Allerdings erst nach Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew.

Quelle: AFP © LUDOVIC MARIN

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron schließt nicht aus, seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin im kommenden Juni zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie einzuladen. Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy: Ukraine sollte eine Brücke zwischen EU und Russland werden Journalisten, die mit Macron im Fernsehsender France 5 sprachen, deuteten an, dass Putin wahrscheinlich nicht unter den Gästen sein werde, die zu den Feierlichkeiten eingeladen würden. Macron antwortete: "Es sei denn, er führt Friedensgespräche und ändert die Situation mit Selenskij." Putins letzter Besuch in Frankreich anlässlich des Jahrestages der Landung der Alliierten fand im Jahr 2014 statt. Für den 75. Jahrestag im Jahr 2019 schickte ihm der Élysée-Palast keine Einladung. Dies geschah inmitten einer Reihe von Vorfällen, bei denen westliche Regierungen die Rolle der Sowjetunion beim Sieg der Alliierten ignorierten. Moskau kritisierte diese Vorgänge als Geschichtsrevisionismus. Vergangene Woche erklärte Macron auf einer Pressekonferenz, er sei bereit, den Dialog mit Putin wieder aufzunehmen. Der Ukraine-Konflikt habe die Beziehungen zu Russland jedoch "praktisch unmöglich" gemacht. Falls Putin einem Frieden zustimme, "der das Völkerrecht und damit die Interessen und die Souveränität der Ukraine respektiert", werde er mit ihm telefonieren. "Ich habe meine Nummer nicht geändert", sagte Macron damals. Macrons Kommentare waren eine Reaktion auf Putins Äußerungen, dass Moskau eine "ziemlich gute Arbeitsbeziehung" mit Paris gehabt habe, die Macron aber abgebrochen habe. Mehr zum Thema - Frankreichs Parlament verschärft Migrationsrecht – Regierung lässt Verfassungsmäßigkeit prüfen

