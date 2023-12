Bericht: Finnland öffnet wieder einige Kontrollpunkte an der Grenze zu Russland

Rund zwei Wochen nach der endgültigen Schließung aller Grenzübergänge zu Russland rudert Finnland zurück und wird noch in dieser Woche zwei Kontrollpunkte wieder öffnen.

Quelle: AFP © ALESSANDRO RAMPAZZO

Finnland wird am 14. Dezember zwei Kontrollpunkte (Vaalimaa und Niirala) an der Grenze zu Russland wieder öffnen, teilte Innneministerin Mari Rantanen am Dienstag mit. Die Entscheidung soll in der Nacht auf Donnerstag in Kraft treten. Russland hält Finnlands Sicherheitsmaßnahmen an gemeinsamer Grenze für überflüssig Die Maßnahme sei getroffen worden, um finnischen Bürgern und Diplomaten die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen, berichtete die Zeitung Ilta-Sanomat unter Berufung auf einen Vertreter des finnischen Grenzschutzministeriums. Gleichzeitig ist es laut dem Bericht möglich, dass die Grenzübergänge wieder geschlossen werden, falls die Migrantenkrise anhält. Finnland hatte am 30. November den letzten von neun Grenzübergängen zu Russland geschlossen. Als Grund nannten die finnischen Behörden die "unkontrollierte Ankunft von Migranten". Nur der Grenzübergang Vainikkala blieb für den Güterverkehr geöffnet. Mehr zum Thema - Finnland untersucht Lieferung von Tausenden Drohnen nach Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.