Wirtschaftsprüfer: Großbritanniens Militär droht Finanzierungsdefizit für neue Waffen und Ausrüstung

Nach Angaben einer britischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft könnten dem Militär Großbritanniens in den nächsten zehn Jahren 17 Milliarden Pfund an neuen Waffen und Ausrüstungen fehlen. Dies könnte das größte Defizit seit dem ersten Bericht im Jahr 2012 sein.

Quelle: Gettyimages.ru © Christopher Furlong/Getty Images

Den Streitkräften Großbritanniens könnte in den nächsten zehn Jahren aufgrund der hohen Inflation und der Kosten für die Nuklear- und Marineprogramme ein Finanzierungsdefizit von 17 Milliarden Pfund (19,8 Milliarden Euro) drohen. Dies prognostizierte die staatliche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft National Audit Office (NAO), berichtet die Agentur Reuters am Montag. Medien: Großbritannien schickt acht Kriegsschiffe auf Missionen "aus Angst vor globalem Konflikt" Das Kontrollorgan hat aufgedeckt, dass dem britischen Verteidigungsministerium in den kommenden zehn Jahren etwa 17 Milliarden Pfund für neue Waffen und Ausrüstung fehlen könnten. Nach Angaben der staatlichen Aufsichtsbehörde werden 305,5 Milliarden Pfund (für den Zeitraum 2023-2033) für neue Waffen und Ausrüstungen benötigt, das sind 16,9 Milliarden Pfund mehr als der derzeitige Haushalt. Dies könnte das größte Defizit seit dem ersten Bericht im Jahr 2012 sein. Dem NAO zufolge könnten die hohe Inflation sowie die Ausgaben für Nuklear- und Marineprogramme, mit denen Großbritannien seine nuklearen Abschreckungssysteme ersetzen will, ein Loch in den Haushalt reißen. All dies habe zu einer "deutlichen Verschlechterung" der Finanzlage des Verteidigungsministeriums geführt, heißt es im Bericht. Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps sagte jedoch als Reaktion auf den Bericht der Aufsichtsbehörde, das Ministerium sei zuversichtlich, dass der Haushalt ausreichen werde. Das NAO hingegen behauptet, dass das Haushaltsdefizit noch größer sein könnte. Der NAO-Leiter Gareth Davies sagte in einer Erklärung: "Das Verteidigungsministerium räumt ein, dass sein Ausrüstungsplan für 2023-2033 unbezahlbar ist." Anfang dieses Jahres hatte die Regierung die Verteidigungsausgaben um weitere fünf Milliarden Pfund erhöht, sodass sie in diesem und im nächsten Jahr etwa 2,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Zuvor lagen sie bei etwa zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Mehr zum Thema – Medienbericht: Britisches Atom-U-Boot entgeht knapp einer Katastrophe

