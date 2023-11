Lawrow trifft zu OSZE-Treffen in Skopje ein

Der russische Außenminister ist in Nordmazedonien zum Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eingetroffen. Sein Flugzeug flog allerdings über Griechenland und nicht wie ursprünglich geplant über Bulgarien.

Quelle: AP © Sonny Tumbelaka

Russlands Außenminister Sergei Lawrow befindet sich in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje, um an einem Treffen des OSZE-Außenministerrats teilzunehmen, meldet die Nachrichtenagentur Interfax. Der Flug von Moskau dauerte mehr als fünf Stunden. Die Maschine mit der russischen Delegation an Bord musste über die Türkei und Griechenland fliegen und nicht wie ursprünglich geplant über Bulgarien. Vier Außenminister boykottieren OSZE-Treffen in Skopje - Wegen Lawrows Teilnahme Wie Delegationskreise der Agentur mitteilten, habe Bulgarien Lawrows Maschine erlaubt, seinen Luftraum zu nutzen, aber verlangt, dass Maria Sacharowa, die offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums, nicht an Bord sein dürfe. Sofia begründete dies mit den gegen Sacharowa verhängten Sanktionen. Daraufhin habe Russland von Griechenland die Überflugrechte erhalten. Hauptthema des Treffens wird die Krisensituation rund um die OSZE sein, teilte das russische Außenamt mit. Während seines Besuchs in Skopje habe Lawrow vor, sowohl multilaterale als auch bilaterale Verhandlungen zu führen. Lettland, Litauen und Estland sowie die Ukraine hatten im Vorfeld angekündigt, dass sie im Falle einer Teilnahme Lawrows dem Treffen fernbleiben würden. Russlands Vize-Außenminister Alexander Gruschko sagte zu Journalisten, dass diese Entscheidung keinen Einfluss auf das Schicksal der Organisation haben werde. Mehr zum Thema - Sacharowa verurteilt Aussperrung von russischen Journalisten bei OSZE-Außenministertreffen

